video suggerito

Milano Design Week: gli eventi del Fuorisalone 2025 dedicati alla musica Il Fuorisalone 2025 si terrà a Milano dal 7 al 13 aprile. Gli eventi in programma sono moltissimi, dalle mostre alle installazioni, fino ad arrivare a degli esclusivi dj set: ecco quali sono gli eventi musicali da non perdere durante la Milano Design Week. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabbrica del Vapore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 7 al 13 aprile Milano ospiterà il Fuorisalone 2025, l'annuale evento di design che anche in questa edizione si preannuncia ricco di novità e di innovazione. L'intera città, dal centro agli spazi fieristici, verrà trasformata in un vero e proprio museo a cielo aperto e praticamente in ogni angolo si potranno ammirare progetti d'avanguardia che intendono mixare contemporaneità e tradizione, creatività e sperimentazione. Gli eventi in programma alla Milano Design Week sono moltissimi, dalle mostre alle installazioni, fino ad arrivare alle serate di gala e alle gallerie d'arte immersive. Tra gli appuntamenti più attesi, inoltre, non possono che esserci quelli musicali: ecco quali sono.

I dj set al CoFactory durante il Fuorisalone

Il CoFactory è un luogo di incontro tra musica, design e innovazione e durante la Milano Design Week verrà animato da eventi che celebreranno la sostenibilità, l'arte, la tecnologia e l'innovazione tridimensionale. Dal 7 al 13 aprile il Certosa District farà da sfondo a una serie di eventi e incontri a tema e a partire dalle 18 ogni giorno verrà dato spazio a dj set. Il tutto verrà accompagnato da esclusive performance artistiche, così che le serate possano essere un perfetto mix di energia, divertimento e arte.

CoFactory

Il dj Luciano ai Magazzini Generali

Il giorno 11 aprile 2025 ai Magazzini Generali in via Pietrasanta 16 si esibirà il dj e produttore Luciano, alias Lucien Nicolet. Vincitore di 10 DJ Awards e pionieri della micro-house, accompagnerà i visitatori con la sua musica che fonde techno, elettronica e ritmi latini. La performance comincerà alle 23.30 e si chiuderà alle ore 06.00. I biglietti sono disponibili su Ticketnation.it.

Leggi anche Fuorisalone 2025, quali sono le installazioni da non perdere alla Milano Design Week

Luciano

Il festival musicale alla Fabbrica del Vapore

La Fabbrica del Vapore anche in questo 2025 sarà uno dei luoghi chiave della Milano Design Week. Ospiterà la seconda edizione della Fabbrica Design Week, un evento che si articola in una serie di esposizioni e installazioni dedicate all'arte e alla ricerca ma anche in un festival musicale ideato da Lele Sacchi ed Eric Galiani. Saranno allestiti due palchi all'aperto e in forma totalmente gratuita si potrà assistere alle performance di alcuni degli artisti più interessanti della scena elettronica mondiale comeRichie Hawtin, Chloé Caillet, Quest, Ti Es, Hiver, Toy Tonics Jam feat Kapote, Sam Ruffillo, Fimiani e Zsa Zsa.

Fabbrica del Vapore

Gli eventi musicali organizzati da Ikea

Ikea è ancora una volta tra i grandi nomi della Milano Design Week, dove, al di là degli eventi a tema, presenterà anche degli esclusivi appuntamenti musicali. In via Vigevano 18 ci saranno spettacoli di musica dal vivo, DJ set e spettacoli (al momento tra gli artisti confermati ci sono Acid Gigi, akwaaba.world, Anu, Baba Stiltz, Catching Cairo, Giovanni ti amo, Goya Gumbani, GS.ELLE, MJ Nebrada, Mareeo, Public Possession, Tammur e Vars Lon Trio).

Ikea

Il Music Design Park a Milano

In occasione del Fuorisalone 2025, il Bar Bianco all’interno del Parco Sempione ospita il Music Design Park. Si tratta di un aperitivo al tramonto che anticipa la bella stagione, dove ci si può godere la buona musica e degli ottimi drink. Il locale è su due livelli: il piano terra si affaccia sul parco, mentre la terrazza al piano superiore viene animata dalle performance di famosi dj. Il 12 aprile, in particolare, ci saranno show dal vivo ed esperienze immersive nel design.

Bar Bianco