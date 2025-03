video suggerito

Quando inizia il Fuorisalone 2025 a Milano: le date, il tema e gli eventi da non perdere Torna a Milano uno degli appuntamenti più importanti: il Fuorisalone, dal 7 al 13 aprile 2025. Il tema è molto attuale, declinato tra installazioni ed eventi.

A cura di Giusy Dente

Per gli appassionati di design e architettura o per chi ama semplicemente godersi l'atmosfera cittadina in un clima particolarmente vivace, il Fuorisalone è un momento imperdibile. Eventi interessanti, aperture straordinarie in luoghi iconici di Milano, party, feste, esposizioni: è l'ideale per studenti, addetti ai lavori e semplici curiosi che vogliono scoprire la città. Il Fuorisalone, infatti, coinvolge diverse aree: Brera, Tortona, Isola, Alcova e Porta Venezia sono solo alcuni esempi. Siamo vicini al debutto della nuova edizione.

Le date del Fuorisalone 2025

Il Fuorisalone 2025 si svolgerà dal 7 al 13 aprile. Strade, palazzi e cortili di Milano ospiteranno ogni genere di eventi, mostre, esposizioni e installazioni, per regalare ai visitatori un'esperienza imperdibile, di grande valore artistico e culturale. Insieme al Salone del Mobile, costituisce la Milano Design Week.

Il tema è Mondi connessi

Ogni anno il Fuorisalone ha un tema portante, che fa da filo conduttore. Quest'anno è: Mondi Connessi – Interactivity and Immersion: Designing for a Connected World. Come suggerisce il nome, l'intento è porre l'accento sul senso di coesione e di connessione che appaiono così labili oggi, in un'era in cui siamo perennemente interconnessi eppure paradossalmente sempre più distanti. È un tema che si apre a molte interpretazioni e molti sviluppi, che chiama in causa i social, l'intelligenza artificiale, il legame tra reale e virtuale, tra fisico e digitale.

È qualcosa di attuale che ci coinvolge tutti, che poò spingere a una riflessione più ampia sul mondo che stiamo creando, a generare più consapevolezza nei suoi confronti. Nel 2024, invece, il tema era stato Materia Natura, in riferimento alla sostenibilità. Anche in quel caso era un argomento di grande attualità e molto sentito ai giorni nostri, su cui serve una serie riflessione a livello globale. Il tema è stato visivamente rappresentato da Silvia Badalotti, prompt designer e fotografa, che ha lavorato assieme all'Intelligenza Artificiale per dar vita a tre soggetti che raccontano la connessione tra mondi diversi.

I luoghi e le installazioni del Fuorisalone

Le location iconiche del Fuorisalone sono sei ed è qui che verrà sviluppato il concept dell'edizione: Brera Design District, Zona Tortona, 5 VIE, Isola Design Festival, Durini Design District, Porta Venezia Design District. Ogni area partecipa con progetti diversi. Portanuova Vertical Connection, per esempio, è un'installazione percorribile che offre un'esperienza immersiva, progettata dallo studio Evastomper.

Le iniziative di Durini Design Districtsi sono particolarmente orientate al dialogo tra sostenibilità e tecnologia, esplorando nuove soluzioni e nuovi scenari legati alla trasformaizone di materia e materiali. Brera Design District ospita forse la parte più sostanziosa: 204 showroom permanenti, 10 nuove aperture, espositori temporanei e centinaia di iniziative in programma, in un mix di artigianato, arte, cultura, lifestyle.