Fuorisalone 2025: gli eventi nel fine settimana per gli appassionati di tech Si apre il fine settimana del Fuorisalone. In questa piccola guida vi lasciamo un po' di idee sui posti da scoprire: se siete appassionati di tecnologia non farete fatica a capire come riempire il pomeriggio.

A cura di Valerio Berra

Il Fuorisalone è arrivato alla fine: è un momento che segna un bivio per chi vive a Milano. Chiudersi in casa per evitare di prendere in pieno il picco di turisti che cercano di entrare nelle installazioni oppure godersi gli ultimi momenti dell’evento. Se preferite uscire o addirittura venite a Milano apposta per gli stand, vi lasciamo qualche consiglio. Al netto delle guide alle migliori installazioni e a dove scroccare gadget e cibo, il Fuorisalone 2025 ha una lunga serie di eventi dedicati agli appassionati di tecnologia. I brand del settore offrono un po’ di tutto, dalle esperienze tra luce e design fino agli aperitivi con dj set.

Google: Make the Invisble Visible

La prima installazione da vedere è quella di Google, forse la più cercata di tutto l’evento. Si chiama Make The Invisible Visible. L’idea è quella di dare forma alla luce in una stanza completamente buia. Appena entrati, trovate un sistema di laser che disegna nella nebbia dei coni di luce. Quando provate a toccarli la luce si sposta come se fosse solida. L’installazione si trova in via Archimede 26 a Milano, nello spazio Garage 21. Attenzione però. Da quello a abbiamo visto parliamo dell’installazione che ha in assoluto più coda di tutto l’evento. Si parla anche di due ore di attesa. È aperta dalle 9:30 alle 17:30.

ASUS: Design you can Feel

Alla Galleria Meravigli, vicino piazza Affari, ASUS ha creato un’installazione in cui si può camminare attraverso. È stata realizzata dai designer del Nassia Inglessis Studio. Si chiama Design yoy can Feel sembra un piccolo sentiero, circondato da foglie di materiale metallico. A ogni passo le foglie si aprono e poi si richiudono dentro di noi dando la sensazione di entrare in un ecosistema che ci accoglie e ci racchiude.

Le fogli di metallo sono realizzate tutte in Ceraluminum, un alluminio trattato per avere proprietà simili alla ceramica. Il Caraluminum viene poi usato da ASUS anche per costruire alcuni suoi pc, a partire dagli Zenbook.

ASUS Deisgn You Can Feel

Hisense Live in Beauty: eventi sul vino e cocktail party

Hisense ha occupato direttamente un intero cortile per questo Fuorisalone. All’Officina 14 di via Tortona il brand specializzato in elettrodomestici ha ricreato uno spazio chiamato Live in Beauty. Qui si possono vedere gli ultimi modelli dei suoi elettrodomestici ma non solo.

Hisense organizza in questo spazio anche eventi e workshop. Dalle 11:00 alle 18:00 trovate sessioni di Yoga, eventi dedicati all’assaggio di vino o spazi per l’analisi dei colori. Dalle 18:00 poi il programma è sempre lo stesso: cocktail party con DJ Set.

HISENSE

Un momento di riposo alla SmartThings Home di Samsung

SmartThings Home, lo showroom di Samsung di via Mike Bongiorno 9, compie 10 anni. Anche qui durante i giorni del Fuorisalone sono stati organizzati decine di eventi, dai laboratori di skin care coreani ai talk dedicati alla tecnologia. Se volete passare qui c’è tutto lo spazio per vedere gli ultimi prodotti di Samsung. Alle 18:00 scatta anche l’aperitivo con Dj Set. Attenti solo agli orari. SmartThings Home di Samsung è aperta fino alle 20 di sabato 12 aprile.

SAMSUNG