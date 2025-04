video suggerito

Presentato al Salone del Mobile un profumo da 40 mila euro: ma perché costa così tanto? Dualité Crystal Edition Perfume non è solo una fragranza: è un vero e proprio gioiello di lusso da collezione (da decine di migliaia di euro). Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiamarlo profumo sarebbe un po' riduttivo, visto che nel realizzarlo Brioni e Lalique hanno pensato a un oggetto che potesse coniugare tutti i valori che contraddistinguono entrambi i marchi: artigianato, lusso, esclusività, eccellenza, creatività, bellezza, arte, design. Le due Maison hanno collaborato per realizzare un prodotto con cui celebrare l'80esimo anniversario di Brioni. Si chiama Dualité Crystal Edition Perfume, uno straordinario pezzo da collezione destinato davvero a pochi eletti.

Perché un profumo può costare 40 mila euro

Brioni e Lalique hanno presentato al Salone del Mobile il profumo che segna in grande stile i festeggiamenti per gli 80 anni di Brioni. Dualité Crystal Edition Perfume è un prodotto da collezione, realizzato in soli 18 flaconi numerati e firmati proprio per offrire qualcosa di ricercato ed esclusivo ai fan del brand, agli appassionati di profumeria, agli intenditori d'arte. È il frutto di una collaborazione durata quattro anni tra i due brand, che unendo le forze sono riusciti a condensare le rispettive ispirazioni in un unico prodotto che testimonia il loro impegno creativo. Il Direttore del design di Brioni Nobert Stumpfl e il Direttore artistico e creativo di Lalique Marc Larminaux hanno voluto puntare molto sul tema della dualità: forze che si uniscono armonicamente per creare qualcosa di unico.

Il profumo costa 40 mila euro proprio perché dietro c'è un lavoro di grande maestria, che lo rende qualcosa di molto più prezioso: un gioiello, un'opera d'arte. Il flacone scolpito a forma di prisma ottagonale è realizzato in cristallo: il modo perfetto per omaggiare gli 80 anni di storia di Brioni. Spicca al suo interno un'esplosione naturale di frammenti di cristallo che rifrange la luce come le sfaccettature cristalline del ghiaccio, irradiando un bagliore ipnotico accentuato proprio dalla fragranza. È stata usata la tecnica della cire-perdue, che è servita per plasmare e dare forma ai delicati dettagli scultorei all’interno del flacone.

Leggi anche Cosa scroccare alla Milano Design Week: dove ricevere omaggi gratis

Sperimentato per la prima volta da René Lalique nel 1893, questo raro e sofisticato metodo è stato tramandato di generazione in generazione ai maestri vetrai di Lalique nel loro laboratorio originale di Wingen-sur-Moder, in Alsazia (Francia). Il flacone è a sua volta racchiuso in un luminoso scrigno di puro alabastro traslucido, che gli dona un bagliore etereo. Per finire, il piedistallo che ricorda una colonna romana lo rende una vera e propria installazione artistica, raffinata e senza tempo. Il profumo all'interno è stato creato dal Naso Michel Almairac: mela verde, violetta cipriata, Ambroxan, burro di iris, legno di cedro, muschio verde e ambra secca. Il Maestro profumiere ha messo una firma olfattiva unica, che incarna l’eleganza urbana e la modernità.

Norbert Stumpfl: ha commentato:

La collaborazione è diventata una passione condivisa, che rappresenta tutto ciò in cui crediamo: la dedizione al tempo, la selezione di materie prime preziose, il pregio dell’artigianalità e la differenza che fa il tocco umano. È molto più di un semplice oggetto, è una celebrazione del lusso assoluto che prende il meglio dall’artigianato.

Gli ha fatto eco Marc Larminaux che ha aggiunto:

L'esperienza e le straordinarie abilità dei maestri vetrai di Lalique hanno reso possibile la realizzazione di questa meravigliosa opera d'arte. Rappresenta i nostri valori condivisi ed è una vera testimonianza della nostra costante ricerca di bellezza ed eccellenza.

Quanto costa il profumo più costoso del mondo

Quaranta mila euro possono sembrare tanti e in effetti è una cifra esorbitante, ma c'è chi ha fatto di più. Il profumo più caro al mondo, infatti, costa addirittura 1.295.000 dollari. È Shumukh di The Spirit of Dubai, che è entrato nel Guinness World Record. Il flacone è tempestato di oltre 3000 diamanti, completato da perle, oro, argento, topazi, cristalli e marmo di Carrara. All'interno sono contenuti 3 litri di fragranza super concentrata. Date le dimensioni è dotato di box foderata in pelle matelassè alta 2 metri, con ruote, per poterlo trasportare. Insomma, un vero e proprio arredo di design più che un semplice profumo.