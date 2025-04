video suggerito

Fuorisalone 2025: gli eventi dedicati al cibo per i foodlover alla Milano Design Week Dal 7 al 14 aprile Milano ospiterà il Fuorisalone 2025, quali sono gli eventi a tema food in programma? Ecco la lista degli appuntamenti che animeranno tutta la città, da via Montenapoleone a zona Tortona, fino ad arrivare a Corso Buenos Aires.

A cura di Valeria Paglionico

Il Fuorisalone 2025 si terrà a Milano dal 7 al 13 aprile e già si preannuncia ricco di novità e di eventi esclusivi. Il capoluogo lombardo verrà "invaso" da appuntamenti a tema design, progetti d'avanguardia, installazioni futuristiche e sperimentazioni esclusive, trasformandosi in un vero e proprio museo a cielo aperto. Non mancheranno le iniziative dedicate ai food lovers, che avranno la possibilità di guastare piatti unici nel loro genere in location suggestive: ecco tutti gli eventi a tema cibo e cucina in programma alla Milano Design Week.

L'inaugurazione del primo ristorante italiano di Louis Vuitton

Tra gli eventi food più attesi della Milano Design Week 2025 c'è l'apertura del primo ristorante di Louis Vuitton (accompagnato anche dall'inaugurazione di un nuovo negozio in via Montenapoleone 2). Si tratta di uno spazio da oltre 4.600 mq pensato come un locale di fine dining e destinato a diventare una delle mete gastronomiche più esclusive del capoluogo lombardo, anche grazie alla gestione della famiglia tristellata Cerea. L'inaugurazione è prevista per martedì 7 aprile, mentre a partire dal giorno successivo il ristorante sarà aperto al pubblico.

Il bistrot di Antonio Marras

Lo stilista Antonio Marras rinnova anche quest'anno la sua collaborazione con la famiglia Rana, premiata con una stella sulla Guida michelin. In occasione del Fuorisalone 2025 verrà infatti aperto il Temporary Bistrot & Restaurant “Famiglia Rana” guidato dallo chef Francesco Sodano: qui gli ospiti potranno sperimentare un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione porterà gli ospiti in un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione, il tutto lasciandosi ispirare dalle suggestioni di Marras e dal legame profondo con Alghero, la sua terra natale. Colazioni tra i glicini in fiore, percorso degustazione per pranzo oppure una cena nella magica sala interna: il ristorante sarà contraddistinto da uno spazio Black and White arricchito da esclusive installazioni.

Smoothies nell'oasi urbana a Corso Buenos Aires

Durante la Milano Design Week 2025 l'iconica edicola di Corso Buenos Aires si trasformerà in una vera e propria oasi urbana. L'installazione pubblica si chiama Urban Meadow ed è stata ideata da Alessandro Corina Studio per Eccentrico, che ha pensato di arricchire l'edicola con un suggestivo prato in ceramica. L'obiettivo è unire natura e cultura, ridefinendo il dialogo tra spazio pubblico e interazione sociale. A partire da lunedì 7 a domenica 13 aprile, qui saranno offerti innocent drinjs, ovvero dei super smoothies per affrontare al meglio le giornate del Fuorisalone.

Urban Meadow

Degustazioni di caffè nei tram storici milanesi

In occasione della Milano Design Week, De'Longhi, brand leader nell'arte del caffè perfetto, debutterà con un’installazione itinerante, dando vita a un raffinato salotto "su rotaie" all'interno di un tram storico milanese. L'arredamento è curato da Saba, che ha "prestato" la sua collezione Pan Flute disegnata da Paolo Grasselli, l'ideale per evocare la serenità delle storiche stazioni ferroviarie. Durante il tragitto si potrà partecipare a workshop a tema caffè (con tanto di degustazione).

Tram De'Longhi

L'installazione a tema colazione

Sempre a tema food, anche il Kellogg's Extra Hub, un'installazione immersiva che unisce gusto e creatività. Verrà inaugurata l'8 aprile e rimarrà all’Hangar Voghera, in zona Tortona, fino al giorno 13, permettendo ai visitatori di sperimentare un percorso multisensoriale a partire dalla prima colazione. Ci sarà un'apposita area di degustazione, dove si potrà assaggiare il gusto "Extraordinario" di Extra scegliendo il proprio abbinamento preferito tra latte, yogurt, frutta disidratata, cacao, miele e cannella.

Kellogg's Extra Hub