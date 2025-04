video suggerito

Fuorisalone 2025, gli spazi e gli appuntamenti alla Milano Design Week dedicati al mondo beauty Anche gli appassionati di beauty possono trovare occasioni imperdibili alla Milano Design Week. Ecco gli appuntamenti al Fuorisalone tra prodotti nuovi da scoprire e gadget.

A cura di Giusy Dente

La Milano Design Week è un evento dove trovano spazio l'architettura (con decine di installazioni), la moda, la profumeria, il beauty. Ce n'è per tutti i gusti e dal 7 fino al 13 aprile la città sarà particolarmente movimentata e densa di attività. Anche gli appassionati di creme e fragranze, alla costante ricerca del prodotto perfetto o di un innovativo trattamento di bellezza, potranno immergersi nel caos della città, per scoprire cosa c'è in serbo per loro.

Bellezza e Lifestyle in una combinazione inedita

Il Design Hotel Savona 18 Suites (struttura del Gruppo Blu Hotels) si inserisce nella programmazione del Salone del mobile 2025 con la partnership che vede protagonisti La Bottega, azienda italiana leader nel settore cosmetico per hotel di lusso da oltre quarant'anni e Toiletpaper, l'iconico magazine di sole immagini e studio creativo fondato dall'artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Arriva infatti per la prima volta in Italia proprio al Savona 18 Suites un allestimento di due camere nello stile inconfondibile, surreale e irriverente del brand, spazi che riflettono proprio la creatività inconfondibile e la visione unica di Toiletpaper. Inoltre dal 8 al 13 aprile, sempre durante il Salone del Mobile, all’interno del Savona 18 Suites sarà allestito anche un pop-up store speciale, con protagonista la linea Toiletpaper Beauty, una linea che include prodotti per la cura del corpo, della casa e del tempo libero, arricchita anche da capi di abbigliamento.

Toiletpaper Beauty

Un pop-up dedicato al benessere e alla cura della pelle

Yves Rocher partecipa alla Milano Design Week con l'Edicola Civic in Piazza XXIV Maggio (zona Darsena) da lunedì 7 a domenica 13 aprile. Lo spazio per l'occasione si trasformerà in un hub dedicato alla cura e al benessere della pelle, con la possibilità di ricevere omaggi del brand e consulenze. Sarà infatti possibile usufruire del servizio di Skindiag, uno strumento che grazie all'analisi colorimetrica della pelle riesce a identificare il rituale skincare più indicato alle proprie esigenze. Durante la settimana sarà possibile anche scoprire la nuova linea del marchio, formulata con ingredienti naturali e adatta a tutti i tipi di pelle per agire contro le imperfezioni. Il pop-up edicola sarà aperto dalle 11.00 alle 19.30, con orario prolungato nella giornata di sabato 12 aprile fino alle alle 20.00. Inoltre nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 aprile presso il punto vendita Yves Rocher di via Torino sarà presente una professionista a disposizione di coloro che vorranno provare l'esperienza dell’analisi della pelle.

Edicola Civic

Un'installazione a tema beauty al Porta Venezia Design District

Bioderma partecipa alla Milano Design Week 2025 con un'esperienza immersiva all'interno di Porta Venezia Design Distric pensata per presentare un nuovo prodotto in vista dell'estate, il solare Photoderm XDefense Ultra Fluid SPF50+. L’installazione Bioderma Sun Hub sarà presente dall’8 al 13 aprile in piazza Guglielmo Oberdan: comprende una comoda sun lounge e un chiosco esperienziale e divulgativo realizzati in un'estetica tipicamente parigina, combinando eleganza e benessere. All’interno dell’installazione sarà possibile ricevere consulenze personalizzate dagli esperti del brand e provare la nuova protezione solare. A completare l’esperienza, un omaggio esclusivo per i visitatori: sample del prodotto e fiori.

Bioderma Sun Hub

Un viaggio nel mondo dei profumi

In occasione del Salone del Mobile la boutique Culti di corso Venezia 53 si trasforma in un pop-up esclusivo dove sperimentare un viaggio olfattivo nel mondo delle iconiche fragranze del brand. Non solo. Per festeggiare assieme agli appassionati, mercoledì 9 aprile dalle 16:00 alle 20:00 e sabato 12 aprile dalle 11:00 alle 17:00, per ogni acquisto si potrà personalizzare live una Tote Bag con un disegno esclusivo realizzato da un'illustratrice.

Culti

Che cos'è La Vie En Gloss

"La Vie En Gloss" è l'installazione firmata Kérastase disponibile a partire da martedì 8 aprile 2025 presso la Biblioteca degli Alberi di Milano, all'interno dell’Isola Design Festival di Milano. Tra le ore 10:30 e le ore 12:30 i visitatori troveranno questa installazione artistica realizzata da Orvieto Arte con acciaio, vetro e materiali riciclati, suddivisa in diversi momenti esperienziali tra cui la parte curata dall'artista Gaia Pietrella. Qui si svolgeranno eventi, talk e performance, ma ci sarà anche spazio per un hair-corner esclusivo dove scoprire tutti i segreti del maechio in compagnia dei suoi hairstylist, pronti a dare consigli e diagnosi professionali, il tutto arricchito da giochi, esperienze in realtà aumentata e gadget.

Un omaggio all'iconica fragranza Portrait of a Lady

In occasione della Design Week di Milano, Editions de Parfums Frédéric Malle celebra il quindicesimo anniversario di Portrait of a Lady, una delle fragranze più iconiche della Maison (400 rose turche racchiuse in ogni flacone) con un'esclusiva esperienza ispirata alla femminilità contemporanea. È un percorso immersivo che coniuga profumeria e arte, che combina gli scatti inediti del fotografo di fama internazionale Nicholas Fols e la visione di tre donne dai diversi background artistici: Anna Dello Russo, Virna Toppi e Aurora Giovinazzo. L’exhibition sarà aperta al pubblico dall’8 al 13 aprile in via Foro Bonaparte 54, Milano, dalle 10:00 alle 19:00.

La vibrante collaborazione tra Byredo e Bethan Wood

Byredo sigla una collaborazione con la celebre designer Bethan Wood in occasione del Salone del Mobile 2025. L'artista ha reinterpretato il concetto di paesaggio urbano trasformando in opere d'arte viventi un chiosco, una cargo bike e il suo stesso store di Milano. È un progetto immersivo multisensoriale dove si fondono colori e profumi, animando gli spazi e invitando i visitatori all'interazione con i vivaci disegni di Wood e le suggestive fragranze di Byredo. Il takeover di Byredo & Bethan Wood sarà visitabile durante il Salone del Mobile dal 7 al 13 aprile 2025 in diversi luoghi chiave di Milano, compresa la boutique Byredo.