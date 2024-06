video suggerito

Cecilia Rodriguez, al via i preparativi per il matrimonio: alla postazione trucco in t-shirt bianca Cecilia Rodriguez ha dato il via ai preparativi per il matrimonio con Ignazio Moser. Tra poche ore comincerà il ricevimento e lei ha iniziato a truccarsi e pettinarsi: ecco la foto del “backstage”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Tra qualche ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ufficialmente marito e moglie e i preparativi fremono. Se ieri sono diventati protagonisti di un party pre-nozze tra pochi intimi, dove erano apparsi eleganti ma informali in una location country chic, oggi per loro è arrivato l'atteso momento del fatidico sì. Gli invitati stanno cominciando ad arrivare nelle campagne toscane, per la precisione a Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, la tenuta scelta per il ricevimento, e praticamente tutti stanno postando sui social foto e video del welcome kit ricevuto in regalo dagli sposi. La sposa, intanto, ha dato il via alla preparazione: ecco come si è lasciata immortalare.

Chi trucca Cecilia Rodriguez per il matrimonio con Ignazio Moser

Come ogni sposa star che si rispetti, Cecilia Rodriguez ha portato con lei in Toscana anche il team che da sempre si occupa della sua immagine, così da apparire elegante e impeccabile nel momento del sì. Tra le collaboratrici che lavorano con lei da più tempo c'è Stefania Pellizzaro, make-up artist e hairstylist, che proprio ieri sui social aveva documentato l'arrivo alla location con due grossi trolley. Ora ha accolto la futura sposa nella stanza adibita a "camerino" e ha dato ufficialmente il via ai preparativi. Si è lasciata immortalare mentre è concentratissima a truccarla e alle sue spalle non mancano i "ferri del mestiere", ovvero delle valigette piene di pennelli, ombretti, fondotinta, correttori e tutto il necessario per un make-up perfetto.

Cecilia Rodriguez con la truccatrice Stefania Pellizzaro

Il look cozy di Cecilia Rodriguez per i preparativi delle nozze

Cecilia Rodriguez appare seduta di spalle con un look comodo e "provvisorio". Per evitare di sporcarsi col make-up ha infatti indossato semplicemente una t-shirt bianca, per la precisione un modello oversize che ha lasciato scoperte le gambe. Ha inoltre tenuto i capelli sciolti e ancora spettinati con i due ciuffi frontali tenuti dietro con delle mollettine. Una volta portato a termine il "trucco e parrucco" per la sposa arriverà il momento dell'abito (che, come lei stessa preannunciato, sarà firmato Atelier Emé). Insomma, l'ansia cresce ma Cecilia sta riuscendo a gestirla con serenità. In quanti non vedono l'ora di ammirarla in versione bridal?

Ignazio Moser dal barbiere con la maschera viso

Anche Ignazio Moser ha dato il via ai preparativi delle nozze e, come lui stesso ha documentato sui social, ha fatto arrivare il barbiere di fiducia Francesco Giannatempo direttamente da New York. È stato proprio quest'ultimo a immortalare prima la postazione barba e capelli, poi lo sposo in poltrona con indosso un camice personalizzato col suo nome e sul viso una maschera di bellezza. Nell'attesa di vedere il risultato finale del trattamento, si è goduto un bicchiere di vino bianco, così da stemperare anche la tensione a poche ore dal fatidico sì.

Ignazio Moser con la maschera viso prima delle nozze