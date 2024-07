video suggerito

Cosa ha indossato Micol Incorvaia al matrimonio della sorella Clizia Mini dress strapless con gambe in primo piano per Micol Incorvaia al matrimonio della sorella Clizia e Paolo Ciavarro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Micol Incorvaia al matrimonio della sorella

Venerdì 12 luglio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati, a distanza di meno di un anno dalla proposta e dopo quattro anni di fidanzamento. Galeotto fu, per i due, la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella Casa più spiata d'Italia, che ha visto sbocciare il loro amore. La coppia ha festeggiato assieme ad amici e parenti a Forte dei Marmi. Dopo il rito, si sono divertiti al Maitò, famoso ristorante e beach club della Versilia. Per l'occasione la sposa ha scelto due abiti molto diversi: uno dalla linea classica e tradizionale, l'altro sbarazzino e trendy con effetto sparkling. Non poteva mancare nel grande giorno del sì la sorella Micol Incorvaia, che ha preso parte a cerimonia e party assieme al compagno Edoardo Tavassi.

Cosa ha indossato Micol Incorvaia

Il dress code delle cerimonie nuziali prevede la possibilità di foggiare abiti corti, anche di sera, quando si tratta di matrimoni poco formali, che non si svolgono in contesti religiosi, soprattutto se d'estate. Micol Incorvaia ha puntato proprio su un mini dress, nel giorno delle nozze della sorella, anche se il suo outfit ha fatto storcere il naso a molte persone.

Micol Incorvaia

In tanti non hanno gradito le gambe in evidenza, ma la diretta interessata ha asfaltato gli haters spiegando di non essere minimamente interessata al loro giudizio. L'influencer ha scelto un colore estremamente tenue e delicato, il celeste. Fa pensare al cielo, al mare: è una nuance romantica molto gettonata tra gli invitati ai matrimoni estivi, usata sia per look tono su tono che con abbinamenti cromatici di forte contrasto, assieme a tonalità più decise e forti.

Leggi anche Quanto costano i due vestiti da sposa di Clizia Incorvaia

Vestito Nana Jacqueline

Micol Incorvaia ha puntato tutto sul monocolore. Alle nozze ha indossato un abitino di Nana Jacqueline, un brand fondato a Los Angeles da una coppia di amici. Le loro creazioni, per matrimoni ed eventi, coniugano romanticismo e modernità. Il vestitino di Micol Incorvaia è il modello Airina. Presenta un corpetto strapless con scollo a cuore e coppe di seta, con gonnellina a pieghe che nasconde un bordo di pizzo, che dà al tutto un tocco più femminile e seducente.

Il look di Micol Incorvaia

Costa 470 euro. La sorella della sposa lo ha abbinato a un paio di sandali decorati con fiocchettini. Su Instagram ha condiviso le sue emozioni post matrimonio:

Ho adorato tutto di questo giorno specialissimo. L'amore era nell’aria, ci ha accompagnati per tutto il tempo e potevi sentirlo. Sulla spiaggia si mescolava alla salsedine, tra i tavoli del ricevimento si fondeva col profumo di prosecco di qualche bicchiere rovesciato, lo sentivi nella stretta di un abbraccio e nei sorrisi di volti sinceri, mossi tutti quanti dallo stesso desiderio di celebrare l’amore. Questo è ciò che è successo e questo è ciò che sempre accade con la mia pazza famiglia e con i miei affetti più cari. Viva l’amore e viva la mia dolce Clez e il mio super Paolino.