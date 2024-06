video suggerito

Quali colori indossare a un matrimonio in estate: dal rosa pastello al verde acido, le tendenze da seguire Dagli intramontabili colori pastello a quelli più sgargianti come il verde lime e il giallo oro, ecco quali colori indossare per sfoggiare look di tendenza ai matrimoni di questa estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Estate significa matrimoni e per un invitato la domanda di rito è sempre la stessa: cosa indossare? Il caldo è il nemico peggiore, dunque bisogna scegliere qualcosa di comodo e leggero, che però al tempo stesso garantisca un look elegante e non eccessivamente nude. Se non si può osare troppo con spacchi e scollature, si può certamente giocare un po' di più in fatto di colori. Per i matrimoni d'estate vincono sicuramente i colori pastello (celeste, rosa, pervinca), must have intramontabile in queste occasioni, perché delicati e sempre raffinati, capaci di rendere chic qualunque outfit. Per chi preferisce qualcosa di più sgargiante la scelta non manca: si va dall'oro al verde acido. Si aggiungono alla lista il Tiffany, l'ocra e diverse sfumature di blu, dall'elettrico al notte.

Tiffany e menta

Il Tiffany è quella iconica tonalità di verde acqua che fa immediatamente pensare alle scatoline portagioielli dell'omonima Maison. Il numero di Pantone con il quale è ufficialmente registrato è il PMS 1837, dove non a caso 1837 è proprio l'anno di fondazione del brand a opera di Charles Lewis Tiffany. È un colore freddo perfetto da abbinare al bianco.

Pronovias

Ma non è la sola tipologia di verde gettonatissima per i matrimoni estivi. Si presta benissimo ai look da cerimonia nuziale anche un'altra sfumatura, il verde menta, che è uno dei trend per la Primavera/Estate 2024, gettonatissimo sulle passerelle. È una nuance luminosa perfetta da accostare a toni neutri come il bianco, il cipria, il beige oppure al viola e blu elettrico, per un abbinamento più strong. Data la sua particolarità, è perfetto da inserire negli outfit sotto forma di pochi e mirati accessori, per dare un tozzo delicatamente sfizioso.

Stella McCartney

Ocra e giallo oro

L'ocra è un colore intenso, avvolgente e caldo capace di infondere un aspetto sofisticato e morbido ai look. È collegato a una palette cromatica più autunnale che estiva, per questo si può inserirlo nei look anche solo sotto forma di accessori, qualora non ci si sentisse a proprio agio portandolo addosso d'estate. Questa tonalità di giallo è facile da abbinare, soprattutto a marroni, verdi scuro, bianco.

Saint Laurent

Il discorso cambia per il giallo oro, decisamente più brillante ed elegantissimo. È perfetto se non si vuole passare inosservati, perché estremamente prezioso. È una tonalità accesa e vibrante che trova la sua massima espressione cromatica quando lo si accosta al verde, al rosa, all'arancione. Il viola è il colore perfetto per una combo accattivante e ricercata.

Roberto Cavalli

Rosa pastello

Il colore più romantico di tutti è il rosa pastello, quello forse più gettonato quando c'è da scegliere un look da matrimonio e molto usato anche dalle damigelle. Tenue e delicato, incarna la femminilità per eccellenza, ma coi giusti abbinamenti può risultare anche spiritoso e allegro. È un colore che si presta a tantissimi abbinamenti, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.

Victoria Beckham x Mango

L'avorio, il bronzo, il bianco sono perfetti se si vuole mantenere un tono sofisticato e dolce, mentre il blu scuro dà un tocco di grinta e personalità. Il rosa dona particolarmente alle ragazze con la pelle chiara. Nello specifico, il rosa pastello il color lavanda, l'azzurro, il giallo limone e il rosso fragola, si adatta soprattutto a chi rientra nella stagione Estate.

Missoni

Celeste e pervinca

Il celeste fa pensare al cielo, al mare. È una tonalità fresca e delicata e le strade percorribili sono due: si può puntare sul color block, sul tono su tono dunque combinando diverse sfumature di diversa intensità, oppure si può scegliere un abbinamento con contrasto più netto. In questo senso si prestano particolarmente bene l'arancione, il rosso, il verde lime, il giallo. Il grigio e il bianco restano le ancore di salvezza, per chi preferisce non osare troppo.

Motivi

Il pervinca prende il suo nome da un fiore, la Vinca. È una tonalità accesa dove si incontrano il viola e il blu, ma con un tocco di grigio che rende il tutto più perlaceo. Nel 2022 è stato il colore dell'anno di Pantone, il Very Peri eletto come simbolo di energia, riflessione e rinascita. Il pervinca è un colore versatile, che si può accostare a tonalità accese o a più neutre, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere, più sgargiante o più delicato. Accostato al bianco, al panna, al sabbia rende l'outfit più leggero, viceversa col blu scuro e il giallo il look acquista una luminosità senza pari.

Atelier Emé

Lime o verde acido

Il verde lime è un giallo elettrico brillante, così chiamato proprio il riferimento al frutto omonimo. È una nuance vitaminica, quasi fluo: impossibile passare inosservati! Sicuramente dà il suo massimo su pelli olivastre e scure, che vengono enfatizzate e valorizzate a differenza delle carnagioni chiare.

Simona Corsellini

Un colore così particolare è perfetto per il mix and match, giocando con gli accessori e le combinazioni cromatiche, accostandolo a toni neutri come il bianco o, per i più coraggiosi, al blu, al fucsia oppure al viola per qualcosa di più vivace.

Giambattista Valli

Blu elettrico e blu notte

Nella scelta degli abiti da cerimonia il blu resta una scelta vincente che mette tutti d'accordo. Le sfumature di questo colore sono tantissime, puntare su una o sull'altra è molto soggettivo. In riferimento all'armocromia, il blu elettrico è uno dei colori più adatti alla stagione Inverno: è una nuance fredda, vivace, accesa, brillante.

Givenchy

Il blu notte è una scelta glamour, perfetta per chi vuole andare sul sicuro: è sempre una scelta raffinata ed elegante quando si tratta di abiti da cerimonia. Essendo un colore scuro, è perfetto per andare a giocare poi con accessori scintillanti e punti luce, magari con inserti in lurex o tessuti metallizzati.

Sèzane