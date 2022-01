Il matrimonio di Brooklyn Beckham: Nicola Peltz indosserà due abiti da sposa di una Maison italiana Il 2022 sarà l’anno in cui Brooklyn Beckham e Nicola Peltz diventeranno ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio dovrebbe tenersi il prossimo aprile in California e, stando alle prime indiscrezioni trapelate, gli abiti della sposa potrebbero essere firmati da una Maison italiana.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è appena cominciato ma, nonostante ciò, si parla già della prossima stagione di matrimoni. Tra le star che quest'anno pronunceranno il fatidico sì c'è Brooklyn Beckham, che ormai da più di un anno è fidanzato ufficialmente con Nicola Peltz. I due hanno annunciato di essersi giurati amore eterno (con tanto di prezioso anello di diamanti) nell'estate del 2020 ma già all'epoca avevano comunicato che le nozze si sarebbero tenute nel 2022, così da evitare le possibili restrizioni legate alla pandemia. Ora, dunque, i due sono alle prese con i preparativi e si sono lasciati sfuggire qualche piccola indiscrezione.

La lista degli invitati alle nozze di Brooklyn Beckham

Stando a quanto scritto dai tabloid inglesi più informati, il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si terrà il 9 aprile 2022 in Florida, per la precisione nell'enorme tenuta di famiglia del padre milionario della sposa. Probabilmente la cerimonia sarà blindata, visto che la rivista Vogue avrebbe già richiesto in esclusiva i diritti per le foto del grande giorno. Romeo e Cruz saranno testimoni di Brooklyn, mentre Brad Peltz, fratello della sposa, è il testimone scelto da lei. Non mancheranno gli ospiti famosi: nella lista degli invitati ci sarebbero già Gigi Hadid, Nicole Richie, Gordon e Tana Ramsay, mentre Elton John è improbabile che partecipi al ricevimento, visto che avrebbe già un altro impegno in quella data. L'obiettivo dei futuri coniugi? Organizzare un matrimonio in cui trionfi l'amore e non la ricchezza.

Cosa indosserà Nicola Peltz per il matrimonio?

Il dettaglio del matrimonio su cui i fan della coppia vogliono sapere tutto? Il vestito da sposa di Nicola. Se per la proposta di nozze si era rivolta alla suocera Victoria Beckham, che le aveva "prestato" un etereo abito giallo della sua collezione, per il fatidico sì l'ereditiera probabilmente si rivolgerà alla moda italiana. Stando a quanto trapelato fino ad ora, non sarà l'ex Posh Spice a firmare il suo look bridal (come si era detto in passato), Nicola dovrebbe indossare due vestiti di Maison Valentino realizzati appositamente per lei. Considerando lo stile della griffe italiana, potrebbero trionfare le ruches, le gonne pompose, i maxi fiocchi ma anche i pizzi e i dettagli sensuali e sofisticati. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il grande giorno per scoprire cosa indosserà per diventare ufficialmente la signora Beckham.