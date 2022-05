Nicola Peltz e Brooklyn Beckham mostrano le fedi nuziali: quanto valgono gli anelli di diamanti A distanza di alcune settimane dal matrimonio, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham hanno mostrato le fedi nuziali che si sono scambiati per promettersi amore eterno. Sono anelli tempestati di diamanti, molto preziosi.

A cura di Giusy Dente

A distanza di quasi un mese dal matrimonio di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, finalmente sappiamo anche che tipo di fedi nuziali i due portano al dito. Le loro nozze sono state un vero e proprio evento mondano, che ha richiamato anche diverse celebrities: c'erano Melanie C, Eva Longoria, Serena Williams, Gordon Ramsay ed era attesa persino la royal family (che però poi non ha preso parte al ricevimento). Tutto è stato organizzato nei minimi particolari nel giro di un paio d'anni, cioè da quando la figlia del miliardario Nelson Peltz ha ricevuto la proposta. E se in quell'occasione aveva ricevuto come pegno d'amore un anello dal valore da capogiro, quello che porta ora al dito non è certo da meno.

Spese da capogiro per le nozze di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham ha fatto la proposta di matrimonio a Nicola Peltz due anni fa. Nonostante la giovanissima età e nonostante stessero insieme da poco, i due non hanno esitato a impegnarsi in modo serio e definitivo l'uno con l'altra. Dall'estate del 2020 a oggi hanno progettato il matrimonio in ogni dettaglio, affinché fosse tutto perfetto. Il ricevimento si è svolto in una location da sogno da milioni di dollari e non si è badato a spese neppure per gli abiti, a cominciare da quello degli sposi fino a quello delle rispettive famiglie e dei testimoni. Quella di Nicola Peltz era una creazione personalizzata, realizzata su misura per lei da Valentino in pizzo francese. Alla fine pare sia stata spesa una vera e propria cifra da capogiro, con tanto di auto di lusso come regalo di David Beckham al figlio: gli ha donato una Jaguar elettrica d'epoca decappottabile da circa 450 mila euro, simile a quella di Harry e Meghan.

Quanto valgono anello di fidanzamento e fedi nuziali

La proposta di matrimonio è stata fatta con un gioiello personalizzato, un anello composto da una banda sottile con un diamante da 5 carati incastonato. Alexandra Michell di Prestige Pawnbrokers ne ha stimato il valore in più di 300.000 euro. E che dire degli anelli che spiccano al dito degli sposi adesso. Anche per le fedi nuziali hanno optato di qualcosa di scintillante e di estremamente pregiato, coi diamanti protagonisti. La foto condivisa dal nail artist Tom Bachik mostra chiaramente i due anelli tempestati di pietre. Lui lo porta all'anulare assieme a una fede d'oro, lei lo ha aggiunto all'anello di fidanzamento. Gli anelli con cui si sono giurati amore eterno sono uguali e sono stati stimati da alcuni esperti per cono di Page Six: il loro valore sembra oscillare tra i 38 e i 47 mila euro, con diamanti da 0,70 carati ciascuno per un totale di 6,5 carati di peso totale.