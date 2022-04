Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si sono detti sì: il regalo agli sposi è un’auto da 450 mila euro Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sabato si sono sposati. La famiglia di lui, come regalo di nozze, ha optato per un’auto di lusso (simile a quella del matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle).

A cura di Giusy Dente

David Beckham non ha badato a spese, per suo figlio Brooklyn. Il 23enne sabato ha sposato, dopo due anni di fidanzamento, la 27enne Nicola Peltz. Lei, che lavora come modella e attrice, è la figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario Nelson Peltz. Le nozze sono state un vero e proprio evento glamour: location di lusso, tante celebrities tra i circa 300 invitati, un abito da sposa da sogno firmato Valentino Haute Couture. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, regali ai novelli sposi compresi. I suoceri di Brooklyn gli hanno regalato un gioiello di diamanti, che lui ha indossato durante la cerimonia. I Beckham a loro volta hanno acquistato un’automobile speciale per la coppia.

Le nozze dell'anno: il matrimonio di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

La cerimonia si è svolta sabato 9 aprile in un'immensa e lussuosa tenuta di proprietà dei Peltz. Oltre alle famiglie degli sposi c’erano tanti amici e volti noti, tra cui Mel C, Eva Longoria, Serena Williams, Gordon Ramsay. Dopo la cerimonia religiosa (con rito ebraico) tutti si sono scatenati nei festeggiamenti, nella seconda parte della giornata: per l’evento pare sia stata spesa una cifra di circa 3 milioni di euro! Nulla ovviamente in confronto ai rispettivi patrimoni di marito e moglie: la sposa, in particolare, è figlia di uno degli uomini più ricchi d'America.

Instagram @lunazdesign

Un'automobile di lusso come regalo di nozze

Il regalo di nozze di David Beckham ai novelli sposi è un’auto di lusso. Il calciatore ha acquistato per Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz una Jaguar elettrica d'epoca decappottabile (datata 1954). Si tratta della XK140. L'ex calciatore è un investitore della società di restauro Lunaz (ha acquisito una quota del 10% nel giugno 2021). Si è rivolto proprio a loro per questo dono di nozze: la società ha elettrificato e riprogettato la Jaguar XK140 del 1954, per un costo che presumibilmente si aggira attorno ai 500 mila dollari, pari a circa 458 mila euro.

Instagram @lunazdesign

La vettura, di un tenue colore azzurro, somiglia a quella usata dal principe Harry e Meghan Markle quando si sono detti sì a Windsor nel 2018. I duchi di Sussex avevano optato, per spostarsi dal castello a Frogmore House, per una Jaguar E-Type serie 1.5 del 1968 azzurro metallizzato, trasformata in elettrica anche in quel caso. David Lorenz, fondatore e CEO di Lunaz, ha dichiarato al Daily Mail: "È il regalo perfetto per Brooklyn e Nicola. Questa straordinaria auto d'epoca elettrica simboleggia un futuro luminoso e positivo".