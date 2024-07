video suggerito

Clizia Incorvaia, le foto prima e dopo: com'è cambiata l'influencer dagli esordi a oggi Clizia Incorvaia sta per sposare Paolo Ciavarro a 4 anni di distanza dal primo incontro al GF Vip. Oggi l'influencer ha 43 anni ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni di carriera a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia è l'influencer italiana diventata nota al grande pubblico dopo aver partecipato all'edizione 2020 del Grande Fratello Vip, reality che le ha permesso di conoscere il futuro marito Paolo Ciavarro, dal quale ha avuto il figlio Gabriele. In passato è stata sposata con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni, e dalla loro unione è nata la promogenita Nina. Ad oggi Clizia ha 43 anni ed è pronta per sposare l'attuale compagno il 12 luglio (si dice che per essere impeccabile al matrimonio abbia seguito una dieta ferrea negli ultimi mesi). Nonostante l'avanzare dell'età, continua a essere splendida: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione dagli esordi a oggi.

Gli esordi di Clizia Incorvaia nel mondo della moda

Clizia Incorvaia è nata nel 1980, oggi ha 43 anni e fin da giovanissima ha provato a sfondare nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Ha conseguito la maturità classica in Sicilia, si è poi trasferita a Milano, dove si è laureata in scienze della comunicazione all'Università Cattolica , e subito dopo si è data alla carriera da modella, realizzando spot per brand come Fiat, Puma, Mikado, Kinder e Alpitur.

Clizia Incorvaia nel 2017

È apparsa anche in vari video musicali come "Guardami negli occhi" di Paolo Meneguzzi e "Meccanismi" della band Il Nucleo, ha collaborato con Chiambretti al "Chiambretti Night" e ha dato vita a un marchio fashion insieme e Lola Ponce, Girls Speak. Ha sempre vantato una bellezza mozzafiato e fin dai primi successi professionali non ha mai rinunciato ai capelli biondissimi.

Clizia nel 2027

Com'è cambiata Clizia nel corso degli anni

La svolta è arrivata quando ha incontrato Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni che ha sposato nel 2015 e dal quale ha avuto la figlia Nina. Al suo fianco ha partecipato a Pechino Express, programma in cui si distinse per la sua grinta e per il suo caschetto ossigenato. Da quel momento in poi è diventata influencer e, complice la sua passione per la moda e per i look trendy, ha attirato sempre di più l'attenzione dei followers.

Clizia e Francesco Sarcina

Oggi le cose sono cambiate, non solo il suo primo matrimonio è solo un lontano ricordo ma sta anche per sposarsi per la seconda volta con Paolo Ciavarro. Nel corso degli anni il suo aspetto si è trasformato: ha mantenuto invariata la chioma bionda ma ha un viso molto più maturo, anche se in fatto di bellezza non ha nulla da invidiare alle giovanissime.

Con Paolo Ciavarro nel 2020

Le foto di Clizia Incorvaia oggi

Oggi Clizia Incorvaia ha 43 anni e due figli ma ha conservato intatta la bellezza che da sempre la contraddistingue. Porta i capelli lunghi e biondi, punta quasi sempre su make-up dai toni naturali e non esita a lasciarsi immortalare in bikini, rivelando una forma fisica impeccabile. Certo, si dice che negli ultimi mesi si sia sottoposta a una dieta super restrittiva in vista del matrimonio con Paolo Ciavarro, ma è chiaro che anche in precedenza ha sempre vantato una silhouette snella. In quanti guardando le sue foto riuscirebbero a indovinare la sua età?

Clizia Incorvaia oggi