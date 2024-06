video suggerito

Cecilia Rodriguez prima e dopo: le foto dell'evoluzione dell'influencer Cecilia Rodriguez è arrivata in Italia quando aveva solo 18 anni e, se all'inizio veniva considerata semplicemente la sorella di Belén, col tempo ha dimostrato di essere una vera e propria star. In tv ha trovato anche l'amore e ad oggi è pronta per il matrimonio con Ignazio Moser. Com'è cambiata? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez si è trasferita in Italia dall'Argentina ad appena 18 anni, è stato proprio a quell'età che ha dato il via alla sua carriera da modella, seguendo le orme della sorella maggiore Belén Rodriguez. Nata il 18 marzo 1990, alta 1,70 cm, agli esordi ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, prime tra tutte Chiambretti Night e Stiamo tutti bene, ma è stato nel 2015 che ha raggiunto la notorietà partecipando a L'isola dei famosi (reality che qualche anno prima aveva reso celebre anche Belén). La sua carriera è proseguita nel 2017 al Grande Fratello Vip, sotto i cui riflettori è nato l'amore con Ignazio Moser, il futuro marito che sposerà il prossimo 30 giugno in una villa tra le campagne toscane. Dai primi passi nel mondo della tv ad oggi è cresciuta in modo evidente sia dal punto di vista fisico che personale: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione nel tempo.

Cecilia Rodriguez pentita del ritocchino al seno: “Non lo rifarei”

Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia plastica, quando aveva 20 anni si è rifatta il seno per piacersi di più e dire addio alle insicurezze. Crescendo, però, si è dichiarata pentita della scelta fatta e si è servita spesso dei social per mandare degli importanti messaggi di body positivity.

Cecilia Rodriguez a 20 anni con Belén

Le sue parole sono state: "Se potessi tornare indietro non lo rifarei e mi dispiace non aver ascoltato la mia mamma perché la mia mamma all'età di vent'anni quando l'ho voluto rifare mi ha detto: ‘Non ne hai bisogno' e io l'ho voluto fare nonostante lei avesse detto di no. Non sono le tette che fanno la persona. Prima di fare un intervento del genere pensateci bene, parlatene con la vostra famiglia e pensate se ne avete bisogno". Oggi Cecilia urla a gran voce che bisogna accettarsi così come si è, a meno che non si tratti davvero di un trauma che non si riesce ad affrontare.

Cecilia Rodriguez nel 2011

Le foto di Cecilia Rodriguez da ragazza

Quando Cecilia Rodriguez ha debuttato nella tv italiana aveva solo 18 anni, dunque è normale che all'epoca fosse molto diversa rispetto a ora. Viso pieno, guanciotte e sopracciglia sottili come richiedeva la moda di allora: sebbene in molti abbiano insinuato che si sia servita della chirurgia per cambiare, in verità la trasformazione dell'influencer sembra essere legata semplicemente alla naturale crescita. Ad oggi è una donna matura e sicura di sé: ha i lineamenti più squadrati e le labbra rese più definite dal make-up rispetto al passato, mentre sono rimasti invariati sia il naso perfetto che gli occhi profondi e svegli.

Cecilia Rodriguez nel 2017 con i fratelli Jeremias e Belén

Cecilia Rodriguez oggi, com'è cambiata

Cecilia Rodriguez ne ha fatta di strada da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a oggi: non lavora quasi più in tv e, fatta eccezione per qualche ospitata, preferisci dedicarsi alla carriera da influencer e imprenditrice.

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser nel 2022

Con la sorella Belén è a capo del brand Me Fui e Hinnominate, mentre su Instagram conta quasi 5 milioni di followers. Ora ha 34 anni e, oltre a essere pronta per il matrimonio con Ignazio Moser, è anche molto soddisfatta della sua carriera. Capelli lunghi e fluenti, silhouette impeccabile, addominali scolpiti e fascino magnetico: Cecilia è cresciuta e giorno dopo giorno dimostra di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.

Cecilia Rodriguez ogg