video suggerito

Cecilia Rodriguez da Alessandro Cattelan: a pochi giorni dal matrimonio veste coordinata con Ignazio Moser La trentaquattrenne ha preso parte al programma Da vicino nessuno e normale assieme al futuro marito Ignazio Moser, i due hanno sfoggiato look coordinato total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Cattelan e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez si sta preparando per il matrimonio. Dopo aver festeggiato l'addio al nubilato in Spagna, assieme alla sorella e alle amiche, tra skincare e karaoke, la trentaquattrenne svelerà alcuni dettagli sul matrimonio che celebrerà a fine giugno in occasione dell'ospitata a Da vicino nessuno normale, il programma Rai condotto da Alessandro Cattelan. Nella puntata di ieri erano presenti anche Elettra Lamborghini e Angelina Mango, che ha sfoggiato un look molto particolare.

Alessandro Cattelan, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez sul palco con Alessandro Cattelan

Ospitata assieme al futuro marito Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez è apparsa nel programma di Alessandro Cattelan con un abito nero aderente, lungo fino alle caviglie con taglio asimmetrico. Il capo era caratterizzato da un sensuale monospalla ed è stato indossato con un paio di sandali abbinati. Coordinata alla mise della sorella di Belén Rodriguez, il compagno, anche lui in total black.

Alessandro Cattelan, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez

Manca sempre meno al matrimonio della trentaquattrenne, che convolerà a nozze con il fidanzato un anno e mezzo dopo la proposta di matrimonio e sette anni di fidanzamento. La coppia si sposerà il 30 giugno e nell'attesa Cecilia Rodriguez ha optato per prepararsi al grande giorno indossando solo abiti bianchi. Celebra così l'imminente matrimonio che si svolgerà in provincia di Prato, nella villa medicea La Ferdinanda. Piano piano vengono svelati sempre più dettagli e anche ieri sera la sorella della showgirl argentina ha fatto trapelare nuove informazioni.

Leggi anche Dove si sposeranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il matrimonio nella villa in Toscana

Alessandro Cattelan, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser