Cecilia Rodriguez con la mamma e le amiche: maschere da panda e skincare per l’addio al nubilato in Spagna

A cura di Arianna Colzi

Cecilia Rodriguez e le amiche durante l'addio al nubilato

Cecilia Rodriguez è volata in Spagna con la sorella Belén, la madre Veronica Cozzani e un gruppo di amici per l'addio al nubilato. L'influencer è a Marbella, in Andalusia, per festeggiare i suoi ultimi giorni da single, visto che a fine giugno si sposerà con il compagno Ignazio Moser. Mentre fervono i preparativi per l'abito bianco, per quello delle damigelle e i nipotini Luna Marì e Santiago, è stata rivelata anche la location del matrimonio, che si terrà in una villa a pochi passi da Firenze. Per questi giorni in Spagna Rodriguez ha realizzato camicie e t-shirt personalizzate, sfoggiate dalle amiche durante il viaggio. Oltre agli scherzi di rito e il karaoke organizzati per la festeggiata, non sono mancati il velo e abiti bianchi, in attesa del gran giorno, e momenti dedicati alla beauty routine.

Cecilia Rodriguez abbraccia la sorella Belén

Le maschere viso per l'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Tra un karaoke e un bagno in piscina, gli amici di Cecilia Rodriguez festeggiano la futura sposa. La meta scelta per l'addio al nubilato è una grande villa con piscina a Marbella per una vacanza tutta sole, mare e relax. A questo proposito c'è stato spazio anche per la skincare e momenti beauty: niente massaggi o spa di lusso, però, solo maschere viso in tessuto a forma di animali.

Cecilia Rodriguez con la maschera in tessuto

Dopo una serata di divertimenti il gruppo si è concesso un momento di relax di gruppo sedendosi a bordo piscina. Le maschere in tessuto con motivi animali sono del brand 7Days e sono acquistabili su diversi siti web a 9 euro: all'interno del packaging si trovano quattro maschere tra quelle a forma di tigre, panda, foca e gatto. L'aloe vera e gli estratti di bambù, di laghe o di ribes nero nutrono la pelle, mentre i motivi animali sono perfetti per un party con gli amici e per scattare foto divertenti.

Le amiche di Cecilia Rodriguez e la futura sposa