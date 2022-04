Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: “Abbiamo chiesto donazioni per l’Ucraina invece dei regali di nozze” Al posto dei regali di nozze, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, che si sono sposati lo scorso 10 aprile, hanno chiesto ai loro inviati delle donazione per un’associazione che aiuta la popolazione ucraina, colpita dalla guerra.

A cura di Elisabetta Murina

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono diventati ufficialmente marito e moglie. Un matrimonio in grande stile, che si è celebrato domenica 10 aprile in una sontuosa villa di Palm Beach, alla presenza di più di 300 invitati. L'attrice, figlia del miliardario Nelson Peltz, e il primo genito del calciatore Davide Beckham non hanno badato a spese: l'evento infatti sarebbe costato più di 4 milioni di dollari. Al posto del regalo di nozze, i neo sposi hanno pensato a un modo per aiutare coloro che sono stati colpiti dalla guerra.

La richiesta dei neo sposi

Nessun regalo tradizionale o materiale, ma una donazione per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. È questo che Nicola Peltz e Brooklyn Beckham hanno chiesto ai loro invitati come regalo di nozze. Una richiesta già esplicitata durante il discorso del padre dello sposa e condivisa anche dalla coppia in una storia Instagram. "Mio padre non Mio padre ne ha parlato nel suo matrimonio al nostro matrimonio", ha scritto la Peltz sui social, e ha poi aggiunto: "Io e Brooklyn siamo devastati da quello che sta succedendo in Ucraina e abbiamo chiesto donazioni a CareOrg al posto dei regali di nozze".

Un matrimonio in grande stile

Il matrimonio si è tenuto in una lussuosa villa di Palm Spirng, a Miami Beach, in Florida. L'evento, al quale hanno partecipato più di 300 invitati, è stato organizzato dalla wedding planner Michelle Rago. La cerimonia si è svolta secondo il rito ebraico, perché il nonno materno di David Beckham era ebreo, e gli sposi hanno quindi pronunciato il fatidico "sì" di fronte a un rabbino. Tanti i personaggi famosi presenti al loro grande giorno, le tenniste Venus e Serena Williams, il famoso chef Gordon Ramsay con la famiglia e anche la figlia della leggenda del basket Kobe Bryant, Natalia.