Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ai Met Gala 2022, il primo red carpet da marito e moglie Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono apparsi ai Met Gala più belli e raggianti che mai, si tratta del primo evento mondano dopo le sfarzose nozze dello scorso aprile.

A cura di Ilaria Costabile

Solo qualche settimana Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono diventati marito e moglie, e adesso sfilano felicemente a New York durante i Met Gala, la loro prima uscita pubblica e mondana dopo il matrimonio. La coppia, raggiante, ha rilasciato anche qualche dichiarazione a Vogue, non soltanto in relazione al look che ha seguito il tema impostato per la serata, ma anche in merito ai primi momenti da sposi.

Il primo red carpet da sposi

Impeccabili sul red carpet, i neo sposi hanno attirato l'attenzione di tutti, soprattutto dei fan. Il figlio di David e Victoria Beckham indossa un completo bianco, disegnato appositamente per lui dallo stylist di Valentino, anche la modella al suo fianco porta un vestito dal colore acceso con una scollatura profonda, il tutto completato da una sorta di strascico. Commentando la scelta degli abiti la coppia ha elogiato la maison che ha creato dei look freschi e in egual modo eleganti, come dichiarato dal 23enne: "Di solito vado con un semplice abito nero. Ma questa volta ho scelto una camicia trasparente e un abito color crema. Pierpaolo [Piccioli] lo uccide sempre", mentre la modella ha aggiunto: "Sono così onorata. Ogni volta che indosso uno dei suoi abiti sono così eccitata. Ti senti come una principessa". Reduci dalle recentissime nozze, i due sposini hanno rivelato di essere felicissimi: "È così divertente. Sposare la tua migliore amica è il massimo", ha detto dichiarato Beckham junior, seguito a ruota dalla moglie: "Ci sentiamo come se fossimo sempre al primo appuntamento"

Le nozze in grande stile

Lo scorso 11 aprile si sono celebrate le nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a Palm Beach, in Florida, con una cerimonia da oltre 300 invitati. La coppia non ha badato a spese e infatti, le nozze sono costate alla coppia ben 5 milioni di dollari, ma hanno chiesto che fossero fatte delle donazioni per il conflitto in Ucraina invece che regali di nozze. I due avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale già nel 2020, dopo solo qualche mese dal primo incontro, a dimostrazione del fatto che la storia si è evoluta nel migliore dei modi e, infatti, a distanza di due anni sono più innamorati che mai e il loro matrimonio ne è la prova schiacciante.