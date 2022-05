Blake Lively ruba la scena ai Met Gala 2022 e lascia a bocca aperta il marito Ryan Reynolds Ryan Reynolds incantato dalla moglie Blake Lively ai Met Gala 2022, non appena è arrivata sul red carpet è rimasto a bocca aperta: il video è ora virale.

A cura di Gaia Martino

Sono stati tra i primi ad arrivare sul red carpet del Met Gala 2022, Blake Lively e Ryan Reynolds, sposati dal 2012, sono una delle coppie più amate del cinema. L'attrice salita alla ribalta con il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, è una veterana dell'evento ma quest'anno si è superata sfoggiando un abito sontuoso e appariscente e lasciando a bocca aperta tutti i presenti, ma in particolare modo il marito. È diventata virale la reazione di Ryan Reynolds alla visione della sua dolce metà intenta a raggiungerlo sul red carpet.

La reazione di Ryan Reynolds all'arrivo della moglie

Ai Met Gala 2022 l'arrivo di Blake Lively sul red carpet è diventato virale non solo per la sontuosità e la sorpresa del suo vestito, ma anche per la reazione avuta dal marito non appena l'ha vista. Quando l'attrice ha trasformato il suo abito, svelandone uno nascosto, Ryan Reynolds è rimasto ammaliato, e scioccato. Ha applaudito prima di attendere, con gli "occhi a cuoricino", che lo raggiungesse.

La storia d'amore di Blake Lively e Ryan Reynolds

Sono usciti insieme per la prima volta nel 2011 e da allora non si sono mai più separati. Blake Lively e Ryan Reynolds nonostante siano una delle coppie più amate di Hollywood preferiscono preservare la propria privacy e quella dei loro figli, James, Inez e Betty. E potrebbe essere questo il segreto del loro amore così puro. Si sono sposati nel 2012 e nell'agosto 2021 hanno festeggiato 10 anni di fidanzamento, per l'occasione replicarono il loro primissimo appuntamento. Spesso regalano su Instagram momenti esilaranti della loro vita privata, come quella volta che in vesti "casalinghe" si improvvisarono parrucchiere e la sua cliente. Divertenti furono anche gli auguri social dell'attore che pubblicò le foto "più brutte" della moglie. "Trovami un amico migliore, aspetterò…" ha scritto Blake Lively in uno dei suoi ultimi post pubblicati dove si mostra sorridente al fianco della sua dolce metà.