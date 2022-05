Met Gala 2022, Chiara Ferragni: “Felice mano nella mano con Fedez”, poi lui abbraccia Gigi Hadid Chiara Ferragni e Fedez per la prima volta insieme sul tappeto rosso del Met Gala 2022. L’imprenditrice e il cantante hanno raccontato la serata sui social, dall’incontro con Elon Musk a quello con Gigi Hadid.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni e Fedez ai Met Gala 2022

Chiara Ferragni e Fedez hanno calcato per la prima volta insieme il tappeto rosso del Met Gala 2022. La coppia ha documentato sui social alcuni dei momenti più emozionanti della serata. L'imprenditrice aveva già avuto modo di partecipare all'evento nel 2015, ma la ricorda come un'esperienza completamente diversa da quella vissuta in queste ore: "Ero spaventata, vivevo un momento deprimente". Il racconto del Met Gala dei Ferragnez, dall'incontro con Gigi Hadid a quello con Elon Musk.

L'incontro con Elon Musk e l'abbraccio di Gigi Hadid

Chiara Ferragni e Fedez, nelle Instagram Stories (vedi video in alto, ndr), hanno condiviso con i loro follower alcuni frammenti della loro presenza al Met Gala: l'arrivo in auto, le foto sul red carpet e l'incontro con personaggi come Elon Musk, l'attore Manu Rios e la modella Gigi Hadid. Fedez ha commentato incredulo: "Sono accanto a Elon Musk". Chi segue l'artista, sa benissimo che ha un vero e proprio debole per Gigi Hadid, sul quale ironizza spesso con sua moglie. Ebbene, Fedez ha avuto modo di incontrare (di nuovo) la modella all'evento e di scattare delle foto con lei. Quindi ha commentato soddisfatto: "Vi dico solo che Gigi Hadid mi ha abbracciato".

Il primo Met Gala della coppia Chiara Ferragni e Fedez

In un post pubblicato su Instagram, poche ore prima di calcare il tappeto rosso, Chiara Ferragni aveva raccontato il sapore che aveva avuto la sua prima partecipazione al Met Gala, avvenuta nel 2015, in un momento particolarmente triste della sua vita:

"I miei primi Met Gala sono stati nel 2015. Sono stata invitata da Calvin Klein. Ero così spaventata di essere lì. Il 2015 è stato un momento deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo sola e, sotto il profilo professionale, in una gabbia. Nonostante tutto, i Met Gala furono incredibili, ma se penso a quell'anno posso solo dire: "Ottimo lavoro Chiara per essere riuscita a uscire da quel periodo, creando le tue regole e diventando il tuo capo, prendendo le tue decisioni e creando la famiglia che hai sempre sognato".

E ha concluso: "Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022, penso che piangerebbe di gioia e questo è ciò che questo Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così".