Cara Delevingne al Met Gala 2022 coi copricapezzoli d’oro: sul red carpet sfila a seno nudo La più audace del Met Gala 2022? Cara Delevingne. Ha fatto la sua apparizione sul red carpet in tailleur rosso ma, nel momento in cui si è tolta la giacca, è rimasta a seno nudo con indosso solo dei copricapezzoli dorati.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte al Metropolitan Museum di New York è andato in scena il Met Gala 2022, l'evento annuale organizzato da Anna Wintour, il cui tema di questa edizione era Gilded Glamour, ovvero la dorata Gilded Age di fine Ottocento. Gli ospiti che hanno calcato il red carpet sono stati moltissimi, da Kim Kardashian in versione Marilyn Monroe con degli inediti capelli biondi ai Ferragnez, che per la prima volta hanno partecipato insieme alla nota cena di gala (con tanto di look coordinati). Ad attirare le attenzioni del pubblico con il suo animo provocatorio è stata soprattutto Cara Delevingne: ha sfilato a seno nudo coperta solo da dei copricapezzoli dorati, aggiudicandosi così il titolo di più audace della serata.

Cara Delevingne col tailleur al Met Gala

Cara Delevingne si è sempre distinta per la sua originalità e per il suo animo provocatorio ma è al Met Gala 2022 che ha dato il meglio di lei. Sebbene non sia stata la prima volta che ha seguito il trend della moda mannish, in questa occasione ha declinato la mania in una versione iper sensuale. Si è affidata all'eleganza di Dior sfoggiando un tailleur rosso con pantaloni di raso e giacca dal taglio irregolare con l'abbottonatura decorata con delle corde in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté con tacco e maxi plateau della stessa nuance, una cascata di collane a catena d'oro e un bastone in pieno stile lord inglese.

Cara Delevingne in Dior

La collana "da petto" di Cara Delevingne

Mentre sfilava sull'ambito red carpet Cara Delevingne ha lasciato tutti senza parole quando si è tolta la giacca, il motivo? È rimasta a seno nudo, anche se a coprirla c'erano dei copricapezzoli dorati. A rendere ancora più spettacolare l'audace outfit è stata una crema d'oro che ha applicato su tutto il busto, lasciando "al naturale" solo i tatuaggi e i segni della psoriasi sui gomiti. Una delle collane, inoltre, era "da petto", partiva dal collo e le decorava vita e décolleté con fili e farfalline gold. Insomma, la modella sa come farsi notare e ne ha data l'ennesima prova: è stata in assoluto lei la più audace del Met Gala 2022.