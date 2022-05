Donatella Versace compie 67 anni e festeggia al Met Gala: sul red carpet con l’abito trasparente La stilista Donatella Versace ha vestito molte star al Met Gala. Per il suo ingresso ha scelto un abito che intrecciava cristalli, oro e..denim!

A cura di Beatrice Manca

Più che una stilista, un'icona di moda: Donatella Versace il 2 maggio ha compiuto 67 anni e ha festeggiato in grande stile al party più esclusivo di New York. La stilista ha sfilato sul tappeto rosso del Met Gala con un audace abito semitrasparente blu e oro, in omaggio al tema "Gilded Glamour" della serata. Dopo aver conquistato la copertina di Vogue e aver inscenato una divertente gag ai Grammy Awards con Dua Lipa e Megan Thee Stallion, la stilista italiana si gode il successo al Met Gala, circondata dai messaggi d'auguri di colleghi e modelle.

Il compleanno di Donatella Versace al Met Gala

Donatella Versace il 2 maggio ha spento 67 candeline e ha festeggiato a New York, dove si trovava per via del Met Gala. Poche ore prima del grande evento ha organizzato un piccolo rinfresco per i suoi amici vip – tra cui Chiara Ferragni e Fedez – con una torta personalizzata: rose dorate e la gigantesca immagine della Medusa, simbolo della casa di moda fondata dal fratello Gianni Versace.

La torta di compleanno di Donatella Versace

Poi è arrivato il momento di sfilare sul red carpet: la stilista ha sfoggiato una sua creazione che intrecciava ricami dorati e…denim! Ebbene sì, Donatella Versace ha sfoggiato il denim sul red carpet più patinato al mondo, ovviamente alla sua maniera. L'abito con le spalline sottili e la scollatura bustier era impreziosito da cristalli Swarovski. Per completare l'opera Donatella Versace ha sfoggiato un make up nei toni del blu e un dettaglio gioiello tra i capelli.

Donatella Versace al Met Gala

Moltissime le star che al Met Gala 2022 hanno fatto onore alle sue creazioni: dall'abito ‘cangiante' di Blake Lively al piumino rosso di Gigi Hadid, fino ai look coordinati dei Ferragnez. Cardi B indossava un abito dorato fatto da metri e metri di catene, mentre Olivia Rodrigo ha scelto una creazione scintillante con maxispacco. Stilisti, modelle e celebrità hanno fatto sentire il loro affetto alla stilista, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.