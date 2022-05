Chiara Ferragni e Fedez brillano al Met Gala: il look di coppia in oro è da veri divi Chiara Ferragni è arrivata al Met Gala 2022 mano nella mano con Fedez, scintillando in un abito da dark lady con guanti in pelle nera e maxispacco.

Scintillanti e glamour. Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto il loro ingresso sul red carpet del Met Gala 2022 con look coordinati da veri divi: maxispacco e guanti di pelle per lei, smoking con rever dorati per lui. Per la coppia si tratta del primo red carpet insieme dopo l'operazione a cui si è sottoposto Fedez alcune settimane fa. E che red carpet! Il Met Gala è uno degli eventi più esclusivi e ambiti al mondo, un vero sogno che diventa realtà.

Chiara Ferragni e Fedez, il primo red carpet di coppia dopo l'operazione

Domenica sera i Ferragnez hanno annunciato la loro partecipazione al Met Gala, l'esclusiva cena di gala al Metropolitan Museum di New York organizzata da Vogue, che ogni anno raduna stilisti, modelle e star internazionali. La coppia è stata ospite di Donatella Versace, che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno (in grande stile!). È il primo evento a cui vediamo i Ferragnez insieme sul red carpet da quando Fedez si è operato a Milano: dopo lo spavento e la lunga convalescenza il peggio sembra alle spalle e la coppia è apparsa serena e felice, mano nella mano. Per Chiara Ferragni non è la prima volta sul tappeto rosso: aveva già partecipato nel 2015, molto prima di incontrare Fedez e di costruire l'impero che porta il suo nome. L'influencer ha raccontato in un post che si trattava di un periodo molto difficile della sua vita:

Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia. Questo significa per me andare al Met Gala mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala in Versace

Chiara Ferragni al Met Gala è una dark lady

Quest'anno il dress code del Met Gala chiedeva un look "Gilded Glamour", cioé ispirato alla sfavillante età dorata di fine Ottocento, quando l'élite americana rivaleggiava in sfarzo e opulenza. Chiara Ferragni ha deciso di interpretare il tema con un abito da vera diva creato per lei da Donatella Versace, con lunghi guanti di pelle nera, scollatura asimmetrica e un maxispacco laterale. Per completare il look ha scelto un collier dorato, abbinato ai bracciali e maxi orecchini, e sandali neri con i listini. Ha lasciato i capelli sciolti e semiraccolti all'indietro, in modo da scoprire il viso e mettere in risalto i gioielli.

Chiara Ferragni e Fedez in Versace

Al suo fianco Fedez indossava uno smoking creato per lui da Donatella Versace con i rever tempestati di paillettes dorate e bottoni dorati sul panciotto. Per completare il look papillon e scarpe lucide: la coppia, coordinata e sorridente, ha illuminato New York!