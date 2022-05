Chiara Ferragni e Fedez volano a New York: la coppia annuncia la presenza al Met Gala 2022 Il mistero legato al viaggio a New York dei Ferragnez è stato svelato: Fedez e Chiara Ferragni saranno ospiti del Met Gala. Per prendere parte all’evento glamour per eccellenza, hanno scelto di affidarsi a un brand italiano, una Maison che li ha accompagnati in tanti momenti importanti delle loro vite.

A cura di Giusy Dente

I fashion addicted e gli appassionati di moda lo attendono per un anno intero. Il Met Gala, l'evento glamour per eccellenza, sta per tornare e si preannuncia un'edizione davvero sfarzosa. L'evento di beneficenza è non a caso considerato "la notte degli Oscar della moda" e coincide con l'inaugurazione della grande esposizione annuale della moda del Metropolitan Museum of Art. Oltre a raccogliere fondi coloro che vi partecipano lo fanno rispettando un dress code molto rigido che cambia di anno in anno e che impone di dare il meglio in quanto a stile. Le star e le celebrities che sfilano sul red carpet lo fanno con creazioni spettacolari, curate in ogni singolo dettaglio, alcune delle quali sono entrate di diritto nella storia della moda. Il tema di quest'anno è: Gilded Glamour. Dunque tutti faranno riferimento, nei loro outfit, al periodo compreso tra il 1870 e il 1890: c'è da aspettarsi gioielli, oro, merletti, tanto sfarzo. La lista degli invitati solitamente non viene resa nota, ma i Ferragnez si sono sbottonati: hanno annunciato sui social la loro presenza.

I Ferragnez al Met Gala 2022

Pochi giorni fa Chiara Ferragni è volata in Messico per un progetto speciale in collaborazione con Nespresso. Look etnico, frange, treccine: per l'imprenditrice è stato il primo impegno ufficiale del Paese, dove ha avuto modo di incontrare le coltivatrici di caffè messicane. Dopo di lei è stata la volta di Fedez volare dall'altra parte del mondo, a New York. I fan e i follower della coppia avevano immaginato che il viaggio potesse nascondere qualcosa di inaspettato e difatti così è stato. La conferma è arrivata proprio dall'influencer, che sui social ha annunciato la presenza al Met Gala 2022, che si svolgerà nella notte compresa tra il 2 e il 3 maggio. Per la coppia sarà un momento importante, visto che l'evento newyorkese è davvero iconico; parteciparvi è un onore e ottenere un invito non è affatto per tutti.

Per aderire al meglio al tema di quest'anno la coppia ha scelto di affidarsi a una Maison a cui sono legatissimi: Versace. Sia Fedez che Chiara Ferragni sono amici da tempo di Donatella Versace. La stilista è stata ospite di Muschio selvaggio, il format di Fedez, che l'ha intervistata su vita privata e carriera professionale. Lui nel giorno del matrimonio ha indossato una sua creazione, ma non è stata la sola occasione. Si sono affidati al brand italiano tantissime altre volte. Ovviamente erano presenti alla sfilata che si è svolta nell'ambito della recente Milano Fashion Week ed è firmato Versace l'abito nero che l'imprenditrice indossa sulla locandina ufficiale di The Ferragnez – la serie.

Lo stesso vale per l'incantevole ed elegante abito da diva indossato in occasione del galà di Bvlgari.Il marchio ha avuto un ruolo anche nella partecipazione di Fedez a Sanremo: il cantante ha indossato capi appositamente realizzati per lui, per salire sul palco dell'Ariston, tutti dedicati alla famiglia. Indimenticabile è la camicia con cui ha rivelato l'iniziale della sua secondogenita. "Ciao Chiara, non vedo l'ora di vedere te e Federico al Met. Ci divertiremo un mondo" ha scritto la stilista, in un bigliettino che l'influencer ha mostrato sui social, assieme alle vestaglie personalizzate. Chissà con cosa stupiranno questa volta i Ferragnez.