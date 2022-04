Chiara Ferragni in Messico con frange e treccine: il look etnico rende omaggio alla tradizione del paese Chiara Ferragni è volata in Messico per un progetto speciale in collaborazione con Nespresso. Per il primo impegno ufficiale ha puntato tutto su un look etnico con frange e treccine, così da rendere omaggio alla tradizione del paese.

A cura di Valeria Paglionico

La carriera di Chiara Ferragni va a gonfie vele: sono ormai lontani i tempi in cui era una semplice fashion blogger, in pochi anni è riuscita a diventare una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Ha un brand di moda che porta il suo nome, firma collezioni di occhiali da sole, di gioielli e anche di abiti per bambini, il tutto mentre si prende amorevolmente cura della famiglia. Attualmente è in Messico per un progetto speciale realizzato in collaborazione con Nespresso e non sorprende che a poche ore dalla partenza abbia fatto una dedica speciale ai figli Leone e Vittoria, spiegando quali sono le difficoltà dell'essere una mamma lavoratrice. Cosa ha indossato per il suo primo impegno ufficiale messicano? Un outfit etnico che ha voluto rendere omaggio alla tradizione del paese.

Chi ha firmato il look etnico di Chiara Ferragni

Avevamo lasciato Chiara Ferragni in versione casual ma con le borse griffate al sua arrivo in Messico e oggi la ritroviamo alle prese con il primo impegno ufficiale con un adorabile look etnico. Per incontrare le coltivatrici di caffè ha pensato bene di puntare tutto sull'originalità di Etro: ha sfoggiato un completo sui toni del verde smeraldo con crop top sportivo e pantaloni a vita alta a stampa Paisley, completando il tutto con una giacca di camoscio beige decorata con le frange. Ha poi tenuto i capelli sciolti ma con delle micro trecce sui lati della nuca. Questo look dall'animo hippie non è forse perfetto per rendere omaggio alla tradizione folkloristica del paese?

Chiara Ferragni in Etro

Chiara Ferragni celebra le imprenditrici messicane

Perché Chiara Ferragni è volata in Messico? Lo ha spiegato sui social con un post ad hoc. Dopo aver tenuto la notizia top secret a lungo, ha rivelato il progetto speciale realizzato in collaborazione con Nespresso: ha incontrato le coltivatrici di caffè messicane, delle vere e proprie imprenditrici moderne e rivoluzionarie. Si è lasciata immortalare al fianco di Pastora Caballero e ne ha approfittato per raccontare la sua storia. Pastora è modello nella sua comunità, è stata tra le prime donne di Veracruz a diventare finanziariamente e socialmente indipendente grazie al suo lavoro e, come la Ferragni, è imprenditrice e mamma. Insomma, Chiara non si limita a celebrare il suo successo, vuole anche far emergere tutte le donne che hanno rivoluzionato tabù e discriminazioni di genere con il loro lavoro.