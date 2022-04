Chiara Ferragni, l’arrivo in Messico è casual: la t-shirt nasconde un messaggio irriverente Chiara Ferragni è arrivata in Messico da poche ore e, nell’attesa di diventare protagonista di un evento esclusivo (ma ancora top secret), ha condiviso la foto del primo look del suo viaggio di lavoro. È casual e nasconde un messaggio irriverente sulla t-shirt.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non sbaglia un colpo da qualche anno a questa parte e si serve regolarmente dei social per documentare tutti i suoi traguardi professionali. Nelle ultime ore ha annunciato un viaggio di lavoro oltreoceano e, sebbene lasciare a casa i piccoli Leone e Vittoria le abbia fatto provare dei sentimenti contrastanti, non potrebbe essere più soddisfatta della sua carriera. È appena arrivata in Messico e presto parteciperà a un evento esclusivo (che però al momento ha preferito tenere top secret). Nell'attesa di rivelarlo ha mostrato il primo look scelto per il viaggio: è all'insegna del glamour e nasconde un messaggio irriverente stampato sulla t-shirt.

Cosa c'è scritto sulla t-shirt di Chiara Ferragni

Per l'arrivo in Messico Chiara Ferragni ha puntato tutto sulla comodità abbinando un paio di jeans over strappati sul ginocchio a una felpa total black col cappuccio. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers Nike, anche se a fare la differenza è stata la t-shirt. Si tratta di un modello crop aderente e a girocollo, in total black ma con una scritta bianca sul petto che recita: "That’s Fucked Up But I Like It", ovvero "È una cazzata ma mi piace". Quanto costa? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è griffata, anzi, è possibile trovarla su diversi siti web stranieri a 13-20 dollari.

Chiara Ferragni con borsa Balenciaga e trolley della Chiara Ferragni Collection

Chiara Ferragni usa borse griffate per viaggiare

Se da un lato la t-shirt di Chiara è low-cost, non si può dire lo stesso delle sue borse da viaggio. Niente pochette e clutch, appena arrivata in Messico ha sfoggiato una Balenciaga Neo Classic in pelle nera, un modello effetto coccodrillo con la tracolla coordinata (che sul web viene venduta a 1.780 euro). Non poteva mancare il trolley, per la precisione una "chicca" della Chiara Ferragni Collection in total pink ma con l'iconico occhio azzurro sulla parte centrale (prezzo 250 euro). Insomma, a giudicare dai presupposti il viaggio in America dell'influencer sarà all'insegna del glamour, anche se non mancheranno i dettagli cozy.