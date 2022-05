Met Gala, Jared Leto e Alessandro Michele si vestono uguali: con capelli lunghi e papillon sono gemelli Le star che hanno sfilato in coppia al Met Gala 2022 sono state moltissime, dai Ferragnez a Blake Lively e Ryan Reynolds, ma a distinguersi per originalità è stato un duo inedito: Jared Leto e Alessandro Michele. I due si sono vestiti uguali con tanto di capelli lunghi identici, trasformandosi così in due gemelli.

Questa notte al Metropolitan Museum di New York è andato in scena il Met Gala 2022, meglio conosciuto come gli Oscar della Moda organizzati annualmente da Anna Wintour. Il tema di questa edizione era Gilded Glamour, ovvero la dorata Gilded Age di fine Ottocento, e le star ne hanno approfittato per sfoggiare i loro look più appariscenti e scintillanti, da Kim Kardashian in versione Marilyn Monroe a Cara Delevingne con i copricapezzoli d'oro. Sul red carpet hanno sfilato anche diverse coppie, prima tra tutte quella dei Ferragnez, che per la prima volta hanno partecipato all'evento fianco a fianco. A distinguersi per originalità è stato però un duo inedito: quello formato da Jared Leto e Alessandro Michele, che per l'occasione si sono trasformati in due gemelli.

Jared Leto e Alessandro Michele con gli smoking identici

È da anni che Jared Leto veste solo Gucci a ogni apparizione pubblica e al Met Gala 2022 ha pensato bene di sfilare in coppia con lo stilista della Maison Alessandro Michele, così da celebrare il profondo rapporto professionale e di amicizia che li lega. Sul red carpet i due hanno sorpreso il pubblico con dei look identici all'insegna del glamour. Hanno indossato entrambi degli smoking in pieno stile anni '70, per la precisione dei modelli color panna con giacca doppiopetto e pantaloni a zampa, decorati all-over con delle stampe floreali in nero. Per completare il tutto hanno scelto delle camicie bianche, dei papillon rosso fuoco e dei guanti di pelle nera. Non sono mancate le pochette logate e gli occhiali da sole scuri da veri e propri divi.

Alessandro Michele e Jared Leto in Gucci

Jared Leto "imita" l'hair look dello stilista

Per rendere davvero completa la trasformazione in Alessandro Michele, Jared Leto ha dovuto aggiungere un piccolo dettaglio al suo look. Ha sempre portato i capelli lunghi ma, se fino a qualche tempo fa sfoggiava un semplice caschetto, al Met Gala le ciocche si sono allungate, tanto da arrivare fin sotto al petto. Come ha fatto a cambiare hair style in così poco tempo? Probabilmente si è servito di alcune extension e, così facendo, è diventato praticamente la fotocopia dello stilista di Gucci. I due hanno poi aggiunto la stessa mollettina tempestata di cristalli sul ciuffo, rendendo l'outfit di coppia ancora più glamour e genderless. Moderne divinità o una versione contemporanea delle gemelle di Shining? L'unica cosa certa è che i due sono stati in assoluto tra i più fashion dell'evento newyorkese.

