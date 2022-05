Sopracciglia nascoste e capelli extra lunghi: Kaia Gerber e Kendall Jenner irriconoscibili al Met Gala Questa notte si è tenuta l’edizione 2022 del Met Gala e le star che si sono sfidate a colpi di stile sono state moltissime. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state soprattutto le top model Kaia Gerber e Kendall Jenner, apparse irriconoscibili tra capelli lunghissimi e sopracciglia invisibili.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte al Metropolitan Museum di New York è andato in scena il Met Gala 2022, l'evento annuale organizzato da Anna Wintour meglio conosciuto come "Oscar della moda". Le star che hanno calcato il red carpet sono state moltissime e tutte hanno approfittato del tema di questa edizione, Gilded Glamour, per osare tra scintillii e dettagli principeschi. I Ferragnez hanno puntato su dei look coordinati, Cara Delevingne ha decorato il décolleté con dei copricapezzoli gold, Blake Lively si è trasformata in una moderna statua della Libertà. Ad apparire letteralmente irriconoscibile sono state Kaia Gerber e Kendall Jenner: ecco cosa hanno indossato le due top model.

Il nuovo hair look di Kaia Gerber

Kaia Gerber ha incantato il pubblico con la sua eleganza al Met Gala 2022. Per l'occasione ha puntato sull'audacia di Alexander McQueen sfoggiando un lungo abito total silver tempestato di paillettes scintillanti. Per la precisione si tratta di un sinuoso modello a sirena con dei tagli cut-out sul busto e delle trasparenze sensuali lungo tutta la silhouette. A fare la differenza, però, è stato il nuovo hair look (impreziosito da fermagli di cristallo). La top ha detto addio al caschetto ed è apparsa irriconoscibile con una inedita chioma dalle lunghezze extra, l'ha portata sciolta, riccia, voluminosa. Come ha fatto a cambiare acconciatura in così poco tempo? Probabilmente si è servita di alcune extension, aggiungendo un ulteriore tocco iper femminile alla sua immagine,

Kaia Gerber in Alexander McQueen

Kendall Jenner con le sopracciglia invisibili

Ad apparire irriconoscibile sul red carpet del Met Gala 2022 è stata anche Kendall Jenner. Così come la sorella Kim, che per l'occasione ha cambiato colore di capelli, anche lei ha aggiunto un dettaglio inedito al suo beauty look. Di cosa si tratta? Delle sopracciglia "invisibili", ovvero coperte con fondotinta e correttore per mettere in risalto gli occhi contornati da un make-up smokey eyes. La modella ha inoltre sfoggiato un lungo completo nero firmato Prada con gonna voluminosa decorata con ruches decorate a mano e top di tulle trasparente impreziosito da cristalli. Per completare il tutto ha scelto dei sandali in raso nero della stessa Maison e una borsa a motivo triangolo in pelle e paillettes.

