I look del Met Gala 2022, tutti gli abiti delle star sul red carpet Il Met Gala a tema Gilded Age non ha deluso le aspettative in termini di sfarzo: da Chiara Ferragni e Fedez a Blake Lively, i look più belli sul tappeto rosso.

A cura di Beatrice Manca

Blake Lively in Versace al Met Gala

Il Met Gala 2022 era stato annunciato come l'edizione più sfarzosa di sempre, e le aspettative non sono state deluse. La cena di gala organizzata da Anna Wintour, la direttrice di Vogue, al Metropolitan Museum di New York è stata un trionfo di abiti scintillanti, corsetti, guanti e gioielli da sogno. Il tema dell'evento, quest'anno, era Gilded Glamour, in riferimento alla dorata Gilded Age di fine Ottocento, quando la rampante élite americana rivaleggiava in sfarzo. La cena di gala si svolge a porte chiuse, ma il cuore pulsante dell'evento è il red carpet, dove le star si sono superate con i loro look: i Ferragnez hanno sfilato con look dorati coordinati, mentre Kim Kardashian ha stupito tutti con una chioma bionda alla Marilyn Monroe. Dall'abito che cambia colore di Blake Lively al maxicappotto rosso di Gigi Hadid, ecco i look che hanno fatto la storia del Met Gala 2022.

Blake Lively con l'abito che cambia colore

Madrina dell'evento è stata Blake Lively, tra i "co-host" della serata insieme al marito Ryan Reynolds. L'attrice è una veterana dell'evento, ma questa volta si è superata: ha indossato un lungo abito con corsetto, guanti e maxi strascico, in perfetto stile Gilded Age. La spettacolare creazione Atelier Versace aveva una particolarità: cambiava colore, passando dal bronzo all'azzurro.

Blake Lively al MET in Atelier Versace

Probabilmente un omaggio alla Statua della Libertà, che si ossida con il tempo diventando verde. L'attrice ha completato il look con gioielli Lorraine Schwartz e un diadema sui capelli sciolti.

Blake Lively in Atelier Versace

Kim Kardashian con l'abito di Marylin Monroe

Dopo aver stupito tutti nel 2021 presentandosi al Met Gala a volto coperto, Kim Kardashian ha voluto rendere omaggio a una diva del passato, Marilyn Monroe. Sul red carpet ha sfilato con un'inedita chioma biondo platino e un abito nude tempestato di cristalli. Impossibile non riconoscerlo: è proprio l'iconico vestito trasparente disegnato da Bob Mackie con cui la diva cantò "Happy Birthday Mister President".

Kim Kardashian al Met Gala 2022 in un abito vintage Jean Louis

Questa volta Kim Kardashian era accompagnata da Pete Davidson, il nuovo fidanzato, e dall'intero "clan" Kardashian-Jenner. Le star dell'omonimo reality hanno fatto un'apparizione "di famiglia" al Met: Kris Jenner indossava un abito peplo giallo limone di Oscar De La Renta, Kylie Jenner sfoggiava invece un abito da sposa con cappellino da baseball, una rara creazione couture del marchio Off White.

Kylie Jenner in Off White Couture

Chiara Ferragni e Fedez coordinati al Met Gala

Sul tappeto rosso del Met Gala l'Italia è stata rappresentata da Chiara Ferragni e Fedez, ospiti di Donatella Versace. La coppia ha scelto outfit neri con dettagli oro per il primo red carpet di coppia dopo l'operazione.

Chiara Ferragni e Fedez in Versace

Donatella Versace ha festeggiato il compleanno al Met Gala

Per la stilista Donatella Versace si è trattato di un Met Gala veramente speciale: ieri ha compiuto 67 anni e ha festeggiato il compleanno all'evento glamour dell'anno. Sul red carpet ha sfoggiato un abito bustier semi trasparente, con ricami blu e oro.

Donatella Versace al Met Gala

Non solo: la designer italiana ha avuto l'onore di vestire moltissimi ospiti, dai Ferragnez a Blake Lively, fino a Cardi B, che indossava un abito di catene dorate veramente stupefacente. In Versace anche Gigi Hadid, con un look fiammante: corsetto rosso fuoco, leggings in vernice e un maxipiumino trapuntato che l'avvolgeva come una cappa.

Gigi Hadid in Versace al Met Gala

Jared Leto e Alessandro Michele "gemelli" sul red carpet

Chi è chi? Il cantante e attore Jared Leto e lo stilista di Gucci Alessandro Michele hanno giocato sulla loro somiglianza, presentandosi con outfit identici: non solo indossavano lo stesso completo color crema con i guanti neri, ma hanno curato ogni dettaglio, dai capelli alla barba, fino agli occhiali da sole. Impossibile (o quasi) distinguerli: di sicuro c'è il look, firmato Gucci.

Jared Leto e Alessandro Michele in Gucci

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: primo evento dopo il matrimonio

Tra i più fotografati dell'evento ci sono i neosposini Broolyn Beckham e Nicola Peltz: la coppia (che ora ha lo stesso cognome) ha percorso il primo red carpet come marito e moglie. Smoking bianco per lui, abito drappeggiato rosa per lei con scollatura profonda. Entrambi indossavano abiti di Valentino.

Nicola Peltz Beckham in Valentino e Brooklyn Peltz Beckham in Valentino

Da Billie Eilish a Katy Perry, le star in corsetto sul red carpet

Il tema della serata era Gilded Glamour: le star hanno sfoggiato outfit di fine Ottocento, tra strascichi, piume e guanti da opera. Billie Eilish, perfettamente in tema, aveva un abito pastello firmato Gucci, con maniche in pizzo verde e fiore sulla scollatura. Katy Perry era drappeggiata invece in un abito Oscar De La Renta semi trasparente, con strascico finale.

Katy Perry in Oscar De La Renta

Anche Simone Ashley, la Kate Sharma di Bridgerton due, ha sfoggiato un mini bustier trasparente in pizzo nero, abbinato a una sontuosa gonna con strascico firmata Moschino.

Simone Ashley in Moschino

La più audace? Cara Delavigne, con un completo mannish rosso firmato Dior e bastone da passeggio. Una volta tolta la giacca, la top model mostrava un'opera di body painting: niente camicia, ma il seno nudo coperto di vernice dorata!