Gigi Hadid al Met Gala col piumino gigante: “È davvero pesante, lo faccio per Donatella Versace” Gigi Hadid si è presentata al Met Gala con un maxi piumino imbottito rosso fuoco. Il look, ispirato agli abiti di fine Ottocento, era una “dichiarazione d’amore” per Donatella Versace.

Niente abito da sera, ma leggings e…piumino imbottito! La top model Gigi Hadid ha stupito tutti presentandosi sul red carpet del Met Gala 2022 con un originale look rosso fiammante: corsetto, leggings e un maxi cappotto imbottito che si allargava sul pavimento, a mo' di cappa. La top model ha spiegato ai microfoni di Vogue che l'abito era "la cosa più pesante che avesse mai indossato al Met Gala" e che aveva bisogno di riprendere fiato prima di entrare nel salone per la cena di gala. Come mai l'ha indossato? Semplice: nessuno contraddice Donatella Versace nel giorno del suo compleanno!

Gigi Hadid con il piumino imbottito al Met Gala

La top model Gigi Hadid è una veterana del Met Gala ed è abituata ad abiti difficili da portare, con lunghi strascichi e corpetti attillati. Mai come questa volta però aveva dovuto sfidare i propri limiti: ha indossato un corsetto rosso fuoco con leggings in vernice abbinati e stivali con il tacco, per poi indossare un maxi piumino imbottito con un lungo strascico e maniche svasate. Il total look, firmato Versace, era completato da rossetto e chignon: una vera regina di cuori.

Gigi Hadid in custom Versace

Il look, molto moderno e audace, voleva attualizzare le forme tipiche degli abiti ottocenteschi: il tema del Met Gala quest'anno infatti era ‘Gilded Glamour', un invito allo sfarzo e all'opulenza. La modella, intervistata da Vogue sul red carpet, ha spiegato che Donatella Versace aveva voluto esagerare le silhouette per avvicinarsi alle linee tipiche di fine Ottocento, quando le donne erano "imprigionate" in abiti dalle forme esagerate.

Gigi Hadid in Versace

Gigi Hadid: "Farei qualunque cosa per Donatella Versace"

Il look, sicuramente di grande impatto, era molto difficile da portare. Gigi Hadid ha confermato a Vogue che la cappa imbottita era pesante come sembrava: "Non mangerò la cena con questo addosso, è troppo pesante! Non so nemmeno se passerò dalla porta". A Emma Chamberlain, che conduceva le interviste sul red carpet, la top model ha spiegato: "Questa è la cosa più pesante che io abbia mai indossato al Met Gala, ma farei qualunque cosa per Donatella: oggi è il suo compleanno!". La stilista italiana il 2 maggio ha compiuto 67 anni e ha festeggiato in grande stile a New York. Donatella Versace era molto orgogliosa del risultato finale, tanto che su Instagram ha pubblicato le foto di Gigi Hadid scrivendo: "Sono così fiera della super donna che sei!"