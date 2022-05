Chiara Ferragni, l’after party del Met Gala è in abito bustier rosa con maxi scollatura Chiara Ferragni all’after party del Met Gala ha sfoggiato un altro look firmato Versace, ma molto diverso da quello indossato sul red carpet. Ha stupito tutti con un abito bustier rosa.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Versace

Per Chiara Ferragni tornare quest'anno al Met Gala è stata una grande soddisfazione personale. C'era stata la prima volta nel 2015, quando le cose nella sua vita erano molto diverse: viveva a Los Angeles, erano gli altri a decidere per lei, si sentiva professionalmente in gabbia e insoddisfatta della sua vita sentimentale, a causa di una relazione che non funzionava. A distanza di 7 anni ha sposato l'uomo della sua vita, è madre di due bambini, è un'imprenditrice di successo. Se allora quel red carpet importante lo aveva attraversato da sola e piena di paure, quest'anno lo ha fatto con suo marito, fiera e orgogliosa di chi è diventata e dell'impero che ha costruito con le proprie mani.

Chiara Ferragni ospite del Met Gala 2022

Chiara Ferragni e Fedez hanno sfilato sul red carpet del Met Gala 2022 mano nella mano, con look da veri divi. Il tema di quest'anno (ogni edizione della kermesse ha un rigido dress code da rispettare) era "Gilded Glamour", cioè outfit ispirati a fine Ottocento, l'epoca di grande ricchezza dell'élite americana. La coppia si è affidata all'amica Donatella Versace, che ha firmato tante volte i loro look in occasioni importanti.

Chiara Ferragni in Versace

Stavolta la stilista per l'influencer ha pensato a un lungo abito nero con maxi spacco laterale e scollatura asimmetrica, completato con guanti di pelle nera e gioielli preziosissimi in oro e diamanti. Smoking e papillon per il rapper, che aveva al polso un orologio da oltre 100 mila euro. Tra l'altro proprio il giorno del Met Gala, la stilista italiana ha compiuto 67 anni e li ha festeggiati prima sfilando sul red carpet e poi riunendo gli amici in un party privato, a cui hanno preso parte anche i Ferragnez.

Chiara Ferragni in Versace

Chiara Ferragni al compleanno di Donatella Versace

L'imprenditrice ha partecipato anche all'after party del Met Gala, che ha coinciso con il compleanno di Donatella Versace. L'evento esclusivo si è tenuto al 18esimo e ultimo piano di un hotel di lusso, già location di altri eventi mondani passati. Chiara Ferragni ha scelto un look ancora una volta firmato Versace, ma completamente diverso da quello precedente. Stavolta la scelta è caduta su un mini dress rosa, un aderente abitino bustier con rifiniture in metallo dorato sulle spalline sottili, su cui si intravede anche l'iconico logo Medusa. Ha completato il look con collant velati neri con la riga davanti, sandali neri, un preziosissimo orologio Hublot al polso e gioielli vintage Eleuteri, appartenenti agli anni '80. Si tratta di un paio di orecchini a clip Marina B in oro, madreperla e diamanti 18 carati e della collana Synthesis in oro giallo e diamanti di Piero Milano. Squadra che vince non si cambia e a quanto pare coi look Versace, Chiara Ferragni riesce sempre a colpire nel segno.