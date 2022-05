Chiara Ferragni, al Met Gala niente gioielli di lusso: la storia nascosta dietro collana e bracciali Chiara Ferragni è stata tra le ospiti speciali del Met Gala 2022, al quale ha partecipato in compagnia di Fedez con tanto di look coordinato al suo. In quanti hanno notato i gioielli d’oro e diamanti sfoggiati dall’imprenditrice? Ecco l’originale storia nascosta dietro i preziosi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto una notte davvero magica: sono stati tra gli ospiti dell'edizione 2022 del Met Gala, dove hanno sfilato al fianco di star internazionali del calibro di Kim Kardashian, Kaia Gerber e Kendall Jenner. Hanno dato l'annuncio qualche giorno fa con tanto di accappatoi coordinati e da allora hanno documentato tutti i dettagli dell'evento di gala, dall'emozione nel backstage all'arrivo trionfale sul red carpet. I due si sono vestiti in coordinato in Versace ma è stata soprattutto l'imprenditrice ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha abbinato l'abito total black a una serie di gioielli preziosi in oro giallo ma solo in pochi conoscono la storia nascosta dietro bracciali, anelli e collier.

Chi ha firmato i gioielli di Chiara Ferragni al Met Gala

Se da un lato Fedez ha completato il suo look Versace con un prezioso orologio firmato Hublot, Chiara Ferragni ha preferito sfoggiare dei gioielli "anti-convenzionali" al Met Gala. Niente pezzi personalizzati o di Alta Gioielleria, ha "riciclato" degli accessori vintage ma griffati reperiti dalla boutique romana Eleuteri. Il girocollo choker è di Tiffany&Co., è in oro giallo rigido ed è decorato con tre grossi quarzi citrini, il bracciale-orologio è il Tubogas di Carlo Weingrill risalente agli anni '80, mentre gli orecchini sono in oro, madreperla e diamanti (firmati Marina B). L'anello portato sui guanti, invece, è in oro bianco 18 k, con 11 diamanti incastonati e un enorme rubino centrale.

I gioielli di Chiara Ferragni al Met Gala

Le star che hanno sfoggiato capi vintage al Met Gala

I gioielli non sono l'unico dettaglio vintage nel look di Chiara Ferragni, anche l'abito è di una vecchia collezione di Versace, per la precisione la Fall/Winter 1997 realizzata dal compianto Gianni Versace. L'imprenditrice non è stata la sola ad aver puntato sullo stile vintage al Met Gala, anche Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski lo hanno fatto, sfoggiando rispettivamente una creazione total white firmata Saint Laurent del 2002 e un completo multicolor con gonna asimmetrica e top di cristalli della linea S/S 1992 di Versace. Insomma, a quanto pare il riciclo è diventato glamour, soprattutto se riguarda capi che hanno fatto la storia della moda.