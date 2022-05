Fedez, il dettaglio di lusso nascosto nel look del Met Gala: il suo orologio costa oltre 100mila euro Fedez ha partecipato per la prima volta al Met Gala, lo ha fatto in compagnia di Chiara Ferragni sfoggiando un look griffato coordinato al suo. La cosa che in pochi hanno notato è che l’outfit nascondeva un dettaglio di lusso: un orologio che vale quanto una casa.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Met Gala 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Ferragni e Fedez sono stati tra i grandi protagonisti del Met Gala 2022, evento che si è tenuto questa notte al Metropolitan Museum di New York. Dopo aver dato l'annuncio sui social con tanto di accappatoi coordinati, i due hanno dato il via ai preparativi. Sul red carpet hanno sfilato in nero e oro (entrambi vestiti da Donatella Versace), facendo così concorrenza alle star internazionali che hanno preso parte alla serata, da Kim Kardashian in versione Marilyn Monroe a Blake Lively con l'abito da moderna statua della Libertà. La cosa che in pochi hanno notato è che l'outfit del rapper nascondeva un dettaglio extra lussuoso: ecco di cosa si tratta.

I Ferragnez con i look preziosi al Met Gala 2022

Gilded Glamour è stato il tema del Met Gala 2022 e i Ferragnez hanno trovato degli outfit perfetti per celebrare al meglio la sfavillante età dorata di fine Ottocento. Entrambi hanno puntato sul total black ma naturalmente non sono mancati i dettagli scintillanti in oro. L'imprenditrice ha optato per un abito da diva nero, lo ha abbinato a una serie di gioielli rigidi in total gold, dal collier a punta ai bracciali a spirale portati sui guanti di pelle, fino ad arrivare ai maxi orecchini a cerchio. Il rapper, invece, ha brillato con la sua giacca col bavero ricoperto di cristalli gold, anche se a fare la differenza in fatto di lusso è stato l'orologio.

fedez con l’orologio Hublot al Met Gala

Quanto costa l'orologio di Fedez al Met Gala

Per la sua prima volta al Met Gala Fedez ha nascosto un dettaglio di lusso nel suo look. Al polso ha infatti sfoggiato un prezioso orologio firmato Hublot, per la precisione il modello Big Bang Unico Sapphire Baguettes: è in total silver, ha due cronometri e vale una fortuna. Sui siti di moda di lusso, infatti, gli orologi di questa collezione partono dai 50.000 euro e arrivano a oltre 100.000 euro. Visto che la Ferragni è Global Ambassador del brand, non si esclude che suo marito abbia indossato la variante più costosa. Del resto, quando sfoggiare una chicca simile se non agli Oscar della moda?

Leggi anche Dove vive Blake Lively con Ryan Reynolds: la casa con 7 camere da letto e 6 bagni immersa nel verde