I Ferragnez si preparano al Met Gala con gli accappatoi personalizzati: cosa indosseranno sul red carpet Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che saranno al Met Gala 2022, sfileranno sul red carpet in coppia e di sicuro daranno il meglio di loro in fatto di stile. Come si stanno preparando all’evento? Con degli accappatoi personalizzati, griffati e coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno raggiunto un nuovo traguardo professionale: questa notte saranno sul red carpet del Met Gala, uno degli eventi glamour americani più attesi dell'anno, dove sfileranno al fianco di star del calibro di Kim Kardashian e Black Lively. Dopo aver tenuto la notizia top secret per giorni, ieri sera hanno finalmente dato il grande annuncio, soddisfacendo così le curiosità di tutti i fan che si chiedevano per quale motivo fossero volati insieme a New York all'improvviso. I due hanno lasciato i figli Leone e Vittoria a casa ma continuano ad avere un contatto diretto con loro tramite videochat. Cosa indosseranno sul tappeto rosso? Hanno dato una piccola anticipazione sui loro look nelle loro Stories.

Chiara Ferragni e Fedez con gli accappatoi coordinati

Mancano pochissime ore al Met Gala e le star che hanno ricevuto il tanto ambito invito hanno cominciato a prepararsi, così da apparire impeccabili e glamour sul red carpet. Dopo aver passato qualche giorno in Messico (con tanto di look etnici), Chiara Ferragni è volata a New York e si è riunita con Fedez, con il quale prenderà parte all'evento. I due si stanno godendo qualche ora di relax prima della sfilata ma la cosa particolare è che lo stanno facendo con dei look coordinati e personalizzati. Donatella Versace ha realizzato per loro degli accappatoi colorati e logati: quello dell'influencer è rosa, quello del rapper è nero, ed entrambi hanno un maxi cuore rosso e gold che separa i loro due nomi stampati sulla schiena.

Chiara Ferragni con l’accappatoio personalizzato

Chi firmerà gli abiti di Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala

I Ferragnez non hanno annunciato solo che saranno tra gli ospiti del Met Gala, hanno anche dato una piccola anticipazione sulla Maison che firmerà i loro abiti. Come in diversi momenti importanti della loro vita, si sono affidati a Donatella Versace, che per l'occasione gli ha inviato anche delle lettere personalizzate in cui ha spiegato di non vedere l'ora di ammirarli sul red carpet. Sarà dunque la stilista italiana a curare i loro look di coppia e di sicuro darà spazio all'audacia, ai colori e al glamour che da sempre contraddistinguono il suo stile. Stampe barocche, maxi scollature, silhouette fascianti, accessori appariscenti e in total gold: questi sono solo alcuni dei dettagli che potrebbero far parte degli outfit di Chiara e Federico. In quanti non vedono l'ora di vederli al Metropolitan Museum of Art di New York City?