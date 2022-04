Met Gala 2022: il tema, gli ospiti e tutto quello che bisogna sapere sull’evento più glam dell’anno Mancano pochi giorni all’evento più glamour ed eccentrico di New York, il Met Gala: l’edizione 2022 si candida a essere ricordata come la più sfarzosa di sempre. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: dress code, orario, ospiti e dove vederlo.

A cura di Beatrice Manca

Billie Eilish al Met Gala 2021

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: sta per tornare il Met Gala, l'evento di beneficienza più glamour ed eccentrico al mondo. Dopo l'edizione 2021 "spostata" a settembre, il Met Gala torna alla sua data storica: il primo lunedì di maggio, com'è tradizione, torna "la notte degli Oscar della moda". Questa edizione si candida a essere ricordata come la più sfarzosa di sempre: il tema scelto quest'anno è Gilded glamour, e il celeberrimo red carpet inaugurale farà impazzire le amanti dei film in costume. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per prepararsi all'evento: quando sarà, dove vederlo, chi ci sarà e no.

Cos'è il Met Gala

Celebrità, modelle, attrici e postar: sul red carpet del Met Gala è stata scritta parte della storia della moda. L'evento più glamour di New York nasce come una serata di gala organizzata per raccogliere fondi a favore del Costume Institute , la "costola" dedicata alla moda del celebre Metropolitan Museum of Art di New York. Quest'anno si svolgerà il 2 maggio, a soli otto mesi di distanza dal precedente. Gli ospiti dell'evento sfoggiano incredibili creazioni d'alta moda seguendo un tema, che cambia ogni anno in base alla mostra che si svolge in quel momento nel museo. L'anno scorso, ad esempio, era la celebrazione del costume americano.

Bella Hadid al Met Gala 2019

Gilded Glamour, il nuovo tema del Met Gala

Ogni evento ha un tema legato alla mostra dell'anno: quest'anno il Met celebra la moda statunitense e la sua storia, proponendo come tema un periodo molto specifico, la cosiddetta Gilded Age. Il titolo dell'evento infatti sarà "Gilded Glamour" e fa riferimento di un'epoca di crescita e prosperità compresa tra il 1870 e il 1890. Le classi sociali più più abbienti creavano la loro versione della nobiltà tra abiti sontuosi, piume, fiocchi e una cascata di gioielli esagerati. Per capirne di più date un'occhiata alla serie tv The Gilded Age, ambientata proprio in quel periodo. Le appassionate di serie in costume saranno entusiaste: sul red carpet vedremo guanti fino al gomito, corsetti e abiti ottocenteschi. Parola d'ordine: sfarzo!

Lady Gaga al Met Gala 2019

Gli ospiti del Met Gala 2022 (e i grandi assenti)

La lista degli invitati al Met Gala è top secret fino all'ultimo minuto. Sappiamo però chi saranno gli host, i "padroni di casa" dell'evento: Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda. Tra i grandi assenti spicca il nome di Zendaya: l'attrice di Dune e Euphoria non ci sarà, trattenuta dalle riprese del suo nuovo film. Ci saranno però lo stilista Tom Ford, Adam Mosseri di Instagram e la direttrice di Vogue Anna Wintour, co-presidenti onorari dell'evento.

Zendaya al Met Gala 2018

Dove vedere il Met Gala

Il Met Gala è uno degli eventi più esclusivi dell'anno: le telecamere e i fotografi sono ammessi solo nella scalinata esterna, il celebre red carpet, mentre la cena si svolge a porte chiuse. Per seguire in diretta l'arrivo degli ospiti il mondo più semplice è affidarsi ai social. Vogue, che organizza la serata, trasmette in diretta dal red carpet: lo streaming inizia alle 18 (ora di New York) e sarà trasmesso integralmente sul sito web di Condé Nast, su Instagram, Facebook e Twitter.