Kim Kardashian al Met Gala con l’abito iconico di Marilyn Monroe (che vale oltre 4 milioni di euro) Kim Kardashian è arrivata al Met Gala sfoggiando una chioma bionda e un celebre abito di Marilyn Monroe, indossato dalla diva poco prima di morire.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian ancora una volta ha rubato la scena sul red carpet del Met Gala 2022. Se nella scorsa edizione aveva fatto impazzire il pubblico presentandosi in incognito, dietro una maschera nera, quest'anno ha cambiato radicalmente stile. La star dell'omonimo reality ha sfilato sul tappeto rosso con il fidanzato Pete Davidson e ha scelto di rendere omaggio alla diva americana per eccellenza, Marylin Monroe. Lo ha fatto in grande stile, indossando un abito che ha scritto un pezzo di storia americana.

L'abito di Kim Kardashian apparteneva a Marylin Monroe

Quest'anno il Met Gala celebra la moda statunitense e le sue icone. Anche se il tema era "Gilded Glamour", la sfarzosa decade di fine Ottocento, Kim Kardashian ha deciso di fare le cose in grande, mettendosi nei panni – letteralmente – della diva tra le dive, Marilyn Monroe.

Kim Kardashian al Met Gala 2022 in Jean Louis vintage

La star del reality ha sfilato sul red carpet con un abito nude ricoperto di cristalli e una stola in pelliccia bianca: l'abito sembrava in tutto e per tutto identico a uno dei vestiti più famosi della Monroe. Non solo sembrava: era proprio lui! Solo Kim Kardashian poteva indossare un abito vintage appartenuto a Marilyn: si tratta di un famoso modello disegnato da Bob Mackie e realizzato da Jean Louis, indossato dalla diva pochi mesi prima di morire.

Kim Kardashian con l’abito vintage di Marilyn Monroe

Dietro l'abito nude c'è un pezzo di storia americana: Marylin Monroe lo indossò per fare gli auguri di compleanno al presidente John F. Kennedy nel 1962, cantando Happy Birthday in una scena passata alla storia, una delle ultime pubbliche apparizioni dell'attrice. La leggenda vuole che Marilyn Monroe si sia fatta cucire l'abito addosso per renderlo il più aderente possibile. Le voci di un flirt tra l'uomo più potente d'America e l'attrice si intensificarono: l'abito era particolarmente audace per l'epoca, sensuale e moderno. Il vestito è poi stato messo all'asta e comprato dalla collezione di Ripley's Believe It or Not nel 2016 per circa 5 milioni di dollari (circa 4 milioni e mezzo di euro). Con ogni probabilità si tratta di un prestito a Kim Kardashian in occasione del Met Gala: l'influencer ha rivelato che per entrare nel vestito ha dovuto perdere quasi sette chili.

L’abito originale di Marilyn Monroe disegnato da Bob Mackie

Kim Kardashian al Met Gala con i capelli biondo platino

Per completare il look "alla Marilyn" Kim Kardashian ha sfoggiato un'inedita chioma biondo platino, la celebre tonalità dell'attrice. Forse si tratta di una parrucca indossata per l'occasione, fatto sta che è apparsa irriconoscibile con lo chignon biondo al posto della famosa chioma corvina. L'acconciatura tirata metteva in risalto il make up e i gioielli, un paio di orecchini Cartier realizzati in oro bianco e diamanti.

Kim Kardashian in abito vintage e Pete Davidson in Dior

Menzione d'onore per Pete Davidson, che ha rinunciato alle sneakers e ai cappellini da baseball per sfoggiare un elegante completo Dior: la sua firma di stile? Gli occhiali scuri sul red carpet! Anche quest'anno Kim Kardashian ha ridefinito l'idea stessa di cosa significhi essere una diva!