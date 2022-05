Kim Kardashian ancora come Marilyn Monroe: dopo il Met Gala indossa un altro abito iconico della diva Kim Kardashian è tornata a trasformarsi in Marilyn Monroe dopo il Met Gala: sui social ha infatti condiviso delle foto con un nuovo abito iconico della diva e un prezioso award ricevuto da quest’ultima negli anni ’60. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul vestito di paillettes verdi che ha fatto storia.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Kim Kardashian: al Met Gala 2022 si è trasformata in Marilyn Monroe, finendo sulle prime pagine di tutti i giornali. Non ha solo cambiato hair look tingendosi i capelli di biondo platino, ha anche indossato l'iconico abito che la diva aveva sfoggiato nel 1962 per cantare "Happy Birthday, Mr. President" a John F. Kennedy. Certo, nonostante la dieta restrittiva a cui si è sottoposta, ha dovuto lasciare la zip posteriore leggermente aperta per entrare nel vestito, ma ha trovato un trucco perfetto per nascondere il piccolo dettaglio. Nelle ultime ore pare che ci abbia preso gusto a "rovistare" nell'armadio della compianta icona di bellezza e ancora una volta le ha "rubato" un abito: ecco tutto quello che c'è da sapere sul tubino di paillettes verdi con cui la Kardashian si è lasciata immortalare sui social.

Kim Kardashian di nuovo in versione Marilyn Monroe

Nelle ultime ore Kim Kardashian ha condiviso delle nuove foto social in cui è apparsa più glamour che mai. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di una lussuosa camera d'albergo con indosso un lungo e sinuoso abito tempestato di paillettes verdi e tra le mani un prezioso Golden Globe. La cosa che in pochi sanno è che, come dimostrano gli scatti d'archivio inseriti nell'album, entrambi gli accessori sono originali, appartenuti a Marilyn Monroe in persona. Il vestito è un modello vintage firmato Normal Norell, ha una maxi scollatura sulla schiena e la gonna fasciante, leggermente a sirena e avvitatissima, così da mettere in risalto il punto vita. Come ha fatto a entrare nell'abito? Al momento non si sa se si è servita anche questa volta di un "trucco", ma la cosa certa è che le calza molto più stretto rispetto a Marylin. Kim non ha rinunciato ai capelli biondo platino e ha tenuto tra le mani l'award ricevuto negli anni '60 dall'attrice, rendendo ancora più completa la sua trasformazione.

Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe firmato Normal Norell

La storia dell'abito di paillettes verdi di Marilyn Monroe

Per quale motivo l'abito di paillettes verdi appartenuto a Marilyn Monroe e indossato da Kim Kardashian dopo il Met Gala è iconico? È stata la regina dei social a spiegarlo, nella didascalia delle foto in cui ha sfoggiato il look della diva ha infatti scritto: "Per concludere la mia serata dopo il Met ho avuto l'onore di sfoggiare l'abito Norman Norell che Marilyn Monroe ha indossato ai Golden Globes nel 1962, dove ha ricevuto l'Henrietta Award For World Film Favorite. Nella mia ricerca per trovare l'abito di perline di Jean Louis che indossavo al Gala, ho scoperto che Heritage Auctions possedeva l'iconico abito con le paillettes verdi di Marilyn, poi ho scoperto che il proprietario del Golden Globe che ha ricevuto quella sera non era altro che il mio amico Jeffle Atham. Ho visto tutto questo come un segno del destino. È stato un privilegio trasformarmi in Marilyn in una notte così speciale". Insomma, Kim sembra averci preso gusto a "rovistare" nell'armadio di Marilyn: avrà trovato anche altri esclusivi pezzi d'archivio da proporre sul prossimo red carpet?