Il mistero del vestito di Kim Kardashian: è davvero entrata in quello di Marilyn Monroe? Kim Kardashian al Met Gala ha indossato un abito di Marilyn Monroe. È entrata davvero nel vestito? La risposta è nella pelliccia che copre strategicamente il lato B.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian al Met Gala 2022

Kim Kardashian ha avuto l'onore di indossare uno degli abiti più iconici nella storia della moda e del costume, in occasione del Met Gala 2022. L'imprenditrice ha sfilato sul red carpet insieme al nuovo compagno, Pete Davidson, con un look che a tanti sarà certamente risultato "familiare", visto che quel vestito è un vero e proprio pezzo di storia americana. Si tratta di quello sfoggiato da Marilyn Monroe in una delle sue ultime apparizioni del 1962, quando cantò Happy Birthday al presidente John F. Kennedy. Ma come ha fatto l'influencer a entrare nel vestito? O meglio: ci è entrata davvero?

La storia dell'abito di Marilyn Monroe

Al Met Gala 2022 Kim Kardashian non si è affidata ad alcuna Maison di lusso né a stilisti di grido del momento: ha puntato molto più in alto. Ha scelto di indossare un abito vintage famosissimo: quello disegnato da Bob Mackie e realizzato da Jean Louis per Marilyn Monroe. Se da un lato l'effetto nude lo rende audace e sensuale, dall'altro è impreziosito da oltre 6000 cristalli cuciti a mano, che gli donano un elegante effetto scintillante. La diva lo ha indossato pochi mesi prima di morire. Secondo la leggenda, pare le sia stato letteralmente cucito addosso, per risultare il più aderente possibile. Alla morte dell'attrice, è stato messo all'asta e acquistato dalla collezione di Ripley's Believe It or Not nel 2016 per circa 4 milioni e mezzo di euro.

Kim Kardashian indossa l’abito di Marilyn Monroe

Kim Kardashian come Marilyn Monroe (o quasi)

Per somigliare il più possibile alla diva per eccellenza, Kim Kardashian non si è limitata ad indossare il suo abito. Per cominciare si è tinta i capelli di biondo, ma questa è stata forse la fase più facile. Per mettersi nei panni (letteralmente) di Marilyn Monroe ha raccontato a Vogue di aver dovuto perdere sette chili in pochi giorni: ha indossato una tuta da sauna due volte al giorno, ha fatto il tapis roulant quotidianamente, ha eliminato del tutto carboidrati e zuccheri, nutrendosi solo di verdure e proteine. "Non sono morta di fame, ma era molto restrittivo" ha confidato. Qui si apre ovviamente un capitolo legato al messaggio malsano che ne deriva: non è equilibrato approcciare al proprio corpo in questo modo, crea aspettative altissime e un costante senso di sfida con se stessi. Inoltre rischia di diventare pericoloso soprattutto per le persone fragili, che hanno una distorta percezione della propria immagine o che lottano per accettarsi.

Leggi anche Perché Kim Kardashian indossa i guanti su una spiaggia tropicale

Come è entrata davvero Kim Kardashian nel vestito di Marilyn

Sul red carpet Kim Kardashian ha sfilato senza mai togliere la pelliccia bianca, strategicamente posizionata in modo da cadere morbidamente sul lato B. La stessa pelliccia è invece scomparsa nella seconda parte della serata, come si vede nelle foto ufficiali. Al di là del dimagrimento effettivo dell'influencer, in tanti si sono meravigliati del fatto che fosse realmente riuscita a indossare il vestito originale di Marilyn. La verità sta forse in alcune immagini condivise da TMZ, che ha diffuso il momento delle prove dell'abito fatte al Ripley's di Orlando 10 giorni prima della serata di gala di New York.

Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022

Il vestito originale non si chiudeva sul sedere ed era impossibile alterarlo con alcuna modifica. Ecco perché si è optato per l'aggiunta della pelliccia: il suo scopo era coprire la parte posteriore, dove la cerniera era solo parzialmente allacciata. Lasciava completamente in vista l'intimo nude al di sotto. Il vestito originale si riconosce da alcune macchie di sporco sulla parte inferiore: questo perché non è mai stato lavato dopo che Marilyn lo ha indossato. Ma mentre sul tappeto rosso Kim Kardashian ha effettivamente sfoggiato quello vero della diva, poi si è cambiata e ne ha indossato per il resto della serata uno identico, una copia con cerniera tirata completamente sù. Ecco svelato il mistero.