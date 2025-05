video suggerito

Arriva il reggiseno coi finti piercing ai capezzoli: la nuova trovata virale di Kim Kardashian L’ultima trovata provocatoria di Kim Kardashian? Col suo brand Skims ha lanciato un reggiseno con i capezzoli in vista decorati con dei piercing fake: ecco quando arriverà sul mercato e il suo prezzo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credevate di averle viste tutte nel mondo della lingerie? Probabilmente vi sbagliavate e a dimostrarlo è stata Kim Kardashian, che nelle ultime ore col brand Skims ha lanciato un capo diventato virale sui social grazie alla sua originalità. Dopo il discusso Ultimate Nipple Bra, il reggiseno con i capezzoli fake in evidenza, ha creato una sua evoluzione ancora più sexy, ovvero un push-up con dei piercing finti applicati sui capezzoli, l'obiettivo? Rendere ogni look più provocante, lasciando intravedere l'accessorio attraverso le magliette.

Quanto costa il reggiseno con i piercing fake

Sognate di fare il piercing ai capezzoli ma avete troppa paura del dolore? Niente panico, Kim Kardashian è venuta in vostro "soccorso": con il suo brand di lingerie Skims ha lanciato il The Ultimate Pierced Nipple Push-Up Bra, ovvero un reggiseno push-up che ha dei capezzoli fake ben visibili decorati con dei piercing. Il tessuto con cuscinetti in schiuma e ferretto nascosto è stato pensato per donare al seno un aspetto super naturale, mentre gli orecchini sono in nylon e possono essere rimossi a seconda delle necessità. Il capo sarà disponibile sul sito ufficiale del marchio in tre colorazioni differenti, tutte sui toni del nude, a partire dal 22 maggio 2025 e costerà ben 94 euro.

Skims

Come ha fatto il reggiseno coi piercing a diventare virale

Come ha fatto il reggiseno con i piercing ai capezzoli a diventare virale prima ancora dell'arrivo sul mercato? Kim Kardashian ha dato l'ennesima prova di essere una regina di marketing: dopo aver indossato lei stessa il capo a poche ore dal lancio, lo ha presentato sul sito ufficiale con queste parole "Un reggiseno diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima".

Leggi anche Kim Kardashian al Met Gala: fulmina con lo sguardo il bodyguard che le calpesta il vestito

The Ultimate Pierced Nipple Push-Up Bra

Con una campagna pubblicitaria realizzata ad hoc, lo ha poi trasformato in un simbolo di body positivity e di moda provocatoria, in un moderno must-have da mettere in mostra per giocare con la sensualità e con la forza femminile. Il reggiseno coi piercing è fatto è essere visto, è una dichiarazione di stile che unisce moda, comfort e provocazione ed è proprio per tutto questo che il suo prezzo arriva a sfiorare i 100 euro.