Cosa ha indossato Kim Kardashian per la sua laurea Kim Kardashian si è appena laureata in giurisprudenza, portando a termine il percorso di studio dopo 6 anni. Cosa ha indossato per la seduta (che si è tenuta in forma privata)?

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: dopo aver conquistato i social ed essere diventata imprenditrice con dei brand tutti suoi di abbigliamento, di make-up e di lingerie, ora si è anche laureata in giurisprudenza. Spinta dal desiderio di vedere trionfare la giustizia nel mondo, ha cominciato gli studi 6 anni fa ma solo nelle ultime ore ha finalmente portato a termine il percorso. Come ha festeggiato? Ha partecipato alla classica seduta di laurea (che si è però tenuta in forma privata) insieme ad amici e familiari: ecco cosa ha indossato per questo momento speciale.

Kim Kardashian si è laureata in giurisprudenza

Sono passati 6 anni da quando Kim Kardashian ha cominciato a studiare giurisprudenza e, sebbene solo in pochi credessero che facesse sul serio, nelle ultime ore ha finalmente portato a termine il percorso accademico.

Kim Kardashian alla seduta di laurea

"Sei anni fa Kim Kardashian è entrata in questo programma con nient'altro che un ardente desiderio di lottare per la giustizia. Nessuna lezione privata, nessuna scorciatoia da torre d'avorio, solo determinazione. Ha dedicato allo studio 18 ore alla settimana, 48 settimane all'anno per sei anni consecutivi per un totale di 5.184 ore: è questo il tempo che si è ritagliata mentre cresceva quattro figli, gestiva attività commerciali e girava programmi televisivi", sono state queste le parole usate da una sua mentore per celebrare il traguardo.

Kim Kardashian festeggia la laurea

Kim Kardashian stravolge le regole di dress code "da laurea"

Per la giornata speciale la regina dei selfie ha deciso di stravolgere le classiche regole di dress code "da laurea": per lei niente tailleur rigorosi, giacche eleganti o pantaloni a sigaretta, ha preferito lasciare trionfare il glamour anche in un contesto tanto formale. Ha partecipato alla seduta con indosso una minigonna di pelle aderente con un drappeggio intorno al punto vita e l'ha abbinata a un maglione grigio a maniche lunghe e collo alto.

Il look da laurea di Kim Kardashian

Per completare il tutto ha scelto un paio di collant neri semi-coprenti e delle pumps bianche col tacco a spillo. L'accessorio a cui non ha rinunciato? Il classico tocco da laureato, che ha sfoggiato con orgoglio sul capo. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco fashion a uno dei giorni più importanti della propria vita?

Kim Kardashian festeggia la laurea