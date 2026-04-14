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Cosa ha indossato Melissa Satta per la festa di compleanno a sorpresa del figlio Maddox

Domani Maddox, il figlio di Melissa Satta, compirà 12 anni ma ha già dato il via ai festeggiamenti. Cosa ha indossato la mamma per l’evento a sorpresa pre-compleanno?
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A cura di Valeria Paglionico
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Melissa Satta si prepara a una giornata davvero speciale: domani, 15 aprile 2026, il figlio Maddox (nato dal matrimonio ormai finito con Kevin-Prince Boateng) compirà 12 anni e di sicuro organizzerà qualcosa di unico per celebrare al meglio il traguardo. Già ieri sera, ospite insieme a lei alla Kings League Lottomatica.sport Italy, ha ricevuto una piccola festa di "pre-compleanno", naturalmente a sorpresa. Cosa ha indossato la mamma per questo evento memorabile?

La festa a sorpresa per Maddox Prince Boateng

Ieri sera Melissa Satta ha presenziato all'evento Kings League Lottomatica.sport Italy, in occasione del quale ha seguito i match nei panni di telecronista. Con lei c'era il figlio Maddox, che a fine partita ha ricevuto una festa a sorpresa dagli organizzatori con tanto di torta personalizzata con scritta e candeline.

Melissa Satta e il figlio Maddox
Melissa Satta e il figlio Maddox

T-shirt sportiva, pantaloni bianchi over, scarpe Nike bicolor e capelli extra ricci: Maddox sta crescendo e giorno dopo giorno sta diventando sempre più bello, proprio come la mamma e il papà. Melissa Satta non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, immortalandosi al suo fianco felice e orgogliosa mentre tiene tra le mani la "surprise cake". Nella didascalia ha poi scritto "La settimana del compleanno inizia così", lasciando intendere che ci saranno altri festeggiamenti.

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Il look da "pre-compleanno" di Melissa Satta

Se per i suoi 40 anni aveva lasciato trionfare l'eleganza con un sensuale completo total white, per la festa di compleanno del figlio Melissa Satta ha preferito qualcosa di più casual. Certo, neppure lei si aspettava la sorpresa, ma è chiaro che l'occasione non richiedeva alcun dress code formale.

Melissa Satta in Stella McCartney
Melissa Satta in Stella McCartney

Ha puntato tutto sul glamour di Stella McCartney, abbinando un paio di jeans dritti e a vita alta a una t-shirt bianca a girocollo. Per completare il tutto ha scelto una felpa col cappuccio marrone portata sbottonata sul davanti e una giacca di camoscio color tabacco. A dare un tocco di originalità sono state le scarpe: le Adidas Samba declinate in una audace versione leopardata con i lacci a contrasto in arancio. Capelli sciolti e lisci, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: Melissa Satta riesce a essere super fashion anche in versione casual.

Melissa Satta con le Adidas Samba
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