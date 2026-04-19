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Cosa ha indossato Elodie per la reunion con Marracash al Marra Block Party

Elodie è stata l’ospite a sorpresa del Marra Block Party, sul cui palco si è esibita in Niente canzoni d’amore al fianco dell’ex fidanzato Marracash. Cosa ha indossato per l’esclusivo evento?
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A cura di Valeria Paglionico
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Ieri sera a Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola, si è tenuto il Marra Block Party, l'esclusivo live di Marracash che ha ripercorso le origini dell'artista attraverso i brani simbolo del suo successo. Il rapper si è esibito di fronte un pubblico di oltre 7mila persone e ha trasformato il quartiere in un grande palcoscenico urbano, reinterpretando in chiave italiana le storiche street celebrations della cultura hip hop internazionale. Gli ospiti dell'universo rap sono stati moltissimi, da Sfera Ebbasta ai Bandits Crew/Bandits Dance Studio a Y.E.B., fino ad arrivare a Mimmoflow e ABBY 6IX. Quasi alla fine dello show, inoltre, a comparire a sorpresa sul palco è stata Elodie, che ha celebrato il profondo legame che la lega a Marracash esibendosi con lui sulle note di Niente canzoni d'amore.

Il look in stile anni 2000 di Elodie

Elodie e Marracash sono stati a lungo insieme, tanto da essere stati considerati una delle coppie più belle e affiatate dello show business. La cantante non ha mai nascosto di aver sofferto per la fine di quell'amore ma, nonostante ciò, ha voluto mantenere un legame di amicizia e rispetto con l'ex tanto importante per la sua vita. A darne l'ennesima prova è stata l'apparizione a sorpresa sul palco del Marra Block Party, evento che ha letteralmente fatto impazzire i fan (che nella loro Niente canzoni d'amore hanno letto non pochi riferimenti autobiografici). Le immagini del live, con tanto di abbracci e baci affettuosi, sono diventate virali in pochi minuti e al momento sui social non si parla d'altro. Elodie, come da tradizione, non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Niente più tubini strizzati e mini dress a effetto lingerie, questa volta si è ispirata alla moda dei primi anni 2000.

Elodie al concerto di Marracash
Elodie al concerto di Marracash

Elodie col caschetto corto a effetto bagnato

Per l'esclusiva reunion con Marracash Elodie ha indossato un paio di pantaloni in denim oversize, un modello a vita bassissima con un ricamo floreale argentato sul lato della gamba e un originale portachiavi di pelo. Per completare il tutto ha scelto un reggiseno gioiello a fondo nero tempestato di paillettes, una collana a catena scintillante e gli immancabili tacchi a spillo. Il look ispirato agli anni 2000 le è piaciuto così tanto che lo ha sfoggiato anche poco dopo al concerto di Gaia, al quale ha partecipato come pubblico insieme a Franceska Nuredini. Per quanto riguarda i capelli, infine, la cantante li ha tagliati ancora di più, sfoggiando un caschetto corto e dritto a effetto bagnato.

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