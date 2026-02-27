stile e Trend
Elodie è la diva delle sfilate di Milano: indossa pantaloni e maxi cappotto ma con la pancia nuda

È iniziata la Milano Fashion Week 2026 ed Elodie incanta alla sfilata di Emporio Armani con un look da diva, pancia scoperta, giacca oversize e capelli sciolti leggermente boccolati.
A cura di Elisa Capitani
Elodie alla Milano fashion week 2026–27
Elodie alla Milano fashion week 2026–27

La Milano Fashion Week di febbraio 2026 ha trasformato la città in un palcoscenico di stile e celebrità internazionali, e tra gli ospiti più attesi della sfilata di Emporio Armani di ieri c’era la cantante Elodie, la cui presenza non è passata inosservata per il suo outfit audace e affascinante. Dopo aver partecipato alla sfilata di Prada, ieri la cantante era seduta tra i volti noti del mondo della moda insieme a supermodel come Kendall Jenner e il cantante Blanco, e ha incarnato perfettamente lo spirito della settimana della moda, mescolando eleganza sofisticata e un tocco di sensualità contemporanea.

Elodie alla sfilata di Emporio Armani per la collezione Autunno/Inverno 2026–27
Elodie alla sfilata di Emporio Armani per la collezione Autunno/Inverno 2026–27

Il look di Elodie alla sfilata di Emporio Armani

Per la sfilata Autunno/Inverno 2026-27 di Emporio Armani alla Milano Fashion Week, Elodie ha scelto un outfit che ha fatto parlare di sé per la sua audacia e il suo stile da vera diva. Combinando richiami street-style, la cantante ha indossato una lunga giacca oversize in velluto nero, che aggiunge al look una silhouette morbida e chic allo stesso tempo, perfetta per il clima milanese. Sotto la giacca, un crop top nero scintillante lasciava invece volutamente scoperta la pancia, creando quel contrasto tra eleganza sartoriale e sensualità urbana che ha catturato l’attenzione dei fotografi, oltre che dei numerosi fan sui social.

Il look di Elodie alla sfilata dell’Emporio Armani
Il look di Elodie alla sfilata dell’Emporio Armani

Elodie ha completato il look della sfilata con pantaloni larghi in tartan grigio, tagliati in modo moderno e abbinati con accessori minimali e semplici come la piccola borsa nera, per mantenere l’equilibrio tra sofisticato e casual. Il risultato finale era un vero e proprio look da diva con la pancia scoperta, un’interpretazione fresca e sensuale dello stile contemporaneo, tipica della cantante, accompagnata da capelli leggermente boccolati, sciolti sulle spalle, che incorniciavano il viso e aggiungevano movimento. Il look di Elodie era inoltre perfetto per l’occasione speciale della Maison: Silvana Armani e Leo Dell’Orco hanno presentato la prima collezione firmata insieme dopo la scomparsa di Giorgio Armani.

