Il look da discoteca di Elodie: indossa il tubino da quasi mille euro per la serata con Franceska e Gaia

Elodie ha trascorso una serata in discoteca in compagnia di Franceska Nuredini e Gaia. Chi ha firmato il suo mini dress borchiato?

Qualche giorno fa aveva fatto il giro del web un video in cui Elodie, inquadrata troppo da vicino mentre era in discoteca, rivolgeva il dito medio in camera. Nelle ultime ore sono apparse sui social le foto realizzate durante la serata: la cantante si trovava alla rinomata serata milanese Botox Matinée e a farle compagnia c'erano Franceska Nuredini e Gaia. Cosa ha indossato per il party scatenato continuato fino a notte fonda? Ecco tutti i dettagli del look da discoteca all'insegna della sensualità e del glamour.

Chi ha firmato il mini dress da discoteca di Elodie

L'avevamo lasciata in lingerie nella maxi villa sul Lago di Como in cui ha trascorso una vacanza con Diletta Leotta e Franceska, ora ritroviamo Elodie in una famosa discoteca milanese mentre si gode la serata tra balli scatenati e brindisi. Cosa ha indossato per l'occasione?

Elodie con Franceska e Gaia al Botox Matinée

Si è affidata all'audacia di uno dei suoi brand preferiti, Dsquared2, sfoggiando il mini abito D2 Glove con borchie. Si tratta di un tubino total black in cotone stretch, un modello corto e fasciante con le spalline sottili, la scollatura generosa, una zip sulla schiena e delle borchie applicate sul décolleté. Definito perfetto per "liberare la propria energia ribelle", sul sito ufficiale del brand viene venduto a 890 euro. Per completare il tutto Elodie ha aggiunto un paio di sandali neri col vertiginoso tacco a spillo e delle catene al collo con croce pendente.

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Abito Dsquared2

I look da discoteca di Franceska e Gaia

Cosa dire, invece, di Franceska? Anche lei non è stata da meno in fatto di glamour e audacia, anche se ha preferito la stampa animalier al total black. Ha lasciato le gambe in vista con un mini abito leopardato con scollo all'americana, abbinandolo a un paio di sandali con zeppa maxi in pelle pitonata. Non ha rinunciato al tocco griffato: una borsette nera di Dior portata in spalla (per la precisione la Saddle da 3.900 euro). Gaia, invece, ha preferito un completo più casual con jeans oversize, canotta di cotone bianca e vertiginosi tacchi a spillo. Chi tra le tre si aggiudica il titolo di regina fashion della serata in discoteca?