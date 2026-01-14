Cosa c’è disegnato davvero sul vestito di Elodie in foto con Franceska: sembra animalier ma non lo è

Da lontano sembrano le macchie dell’animalier, ma in realtà è una stampa molto più particolare e audace: i disegni, infatti, sono un riferimento al Kamasutra.

La protagonista indiscussa del gossip di questi giorni è Elodie. Si rincorrono notizie sulla rottura, ufficialmente non confermata dai diretti interessati, tra la cantante e Andrea Iannone. I due non hanno trascorso il Natale insieme e sembrano lotanissimi, emotivamente e fisicamente. Elodie, infatti, è volata in Thailandia dove non c'è nessuna traccia del pilota. In compenso, c'è quella che per tutti sarebbe la sua nuova fiamma: si tratterebbe di Franceska, la ballerina bionda del corpo di ballo con cui si è esibita in tour. In compenso, Iannone è stato a sua volta paparazzato in dolce compagnia: farebbe coppia con Rocio Morales secondo il settimanale Chi, che li ha beccati insieme durante una fuga romantica in Franciacorta.

Elodie non ha commentato gli scatti pubblicati dal settimanale: è intenta a godersi la sua vacanza assieme agli amici. Nella carrellata di foto condivise sui social, però, è impossibile non notare quelle assieme a Franceska. In una sono in costume in riva al mare, con un tramonto rosso fuoco alle loro spalle, in un'altra chiacchierano apparentemente disinteressate che qualcuno le stia immortalando. La ballerina indossa un minidress con infradito, la perfetta tenuta da vacanza casual. Stesso look per Elodie. Proprio il suo abitino, però, nasconde un dettaglio che sfugge a un'occhiata superficiale. Osservando con più attenzione la stampa dell'abito, infatti, si può notare che non è una semplice stampa animalier, come sembrerebbe da lontano!

L'abito in questione è la creazione di un brand indipendente londinese, Poster Girl, fondato nel 2017 da Francesca Capper e Natasha Somerville. Il marchio è specializzato in abbigliamento femminile audace e sexy, realizzato con materiali e texture originali: l'estetica lucida è la caratteristica principale che rende il marchio riconoscibile, unito a silhouette molto aderenti e modellanti, che esaltano il corpo femminile ed enfatizzano le curve. Tute e abitini solo assoluti protagonisti della collezione. La stampa addosso a Elodie è riportata su vari modelli ed è una stampa tutt'altro che banale.

Leggi anche Elodie vola in Thailandia: la vacanza è wild tra micro bikini e capelli al naturale

Abito Poster Girl

Non è un animalier. Quelle che da lontano sembrano macchie sono in realtà altro: è una sorta di "stampa Kamasutra". I disegni, infatti, sono proprio le varie posizioni dell'antico testo indiano illustrato, dedicato alle posizioni sessuali. Sul sito ufficiale il minidress non è più disponibile: c'è la versione identica, ma lunga, che costa 200 euro. Il modello come quello di Elodie, invece, si può trovare su in vendita su altri siti.