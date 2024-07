video suggerito

Il ritorno del total white per l’estate: Elisabetta Canalis segue il trend con la scollatura maxi Il trend più gettonato dell’estate? Quello dei look total white e a darne l’ennesima prova è stata Elisabetta Canalis con il suo abito dalla scollatura maxi e scultorea: ecco chi lo ha firmato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 è ormai entrata nel pieno e sono moltissimi coloro che già hanno cominciato a prepararsi per le vacanze alle porte. Le star sono già partite da diverse settimane, provocando l'invidia di tutti coloro che sono ancora in ufficio tra foto al mare, selfie in costume e primi piani a panorami paradisiaci. Chi meglio di loro può imporre le tendenze da seguire assolutamente durante la bella stagione? Tra le mode evergreen che non hanno mai smesso di avere successo c'è quella dei look total white e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis: ecco cosa ha indossato per le sue vacanze italiane.

Il look total white di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è tra le star più attive sui social da qualche settimana a questa parte ed è proprio su Instagram che ha dato prova di amare il trend del total white per l'estate. Certo, in precedenza con i sensuali abiti bianchi sfoggiati si era limitata a rispettare il dress code imposto a dei party pre-matrimoniali, ma ora ha seguito la mania "in autonomia", declinandola in modo glamour e soprattutto super sensuale.

Elisabetta Canalis in Christopher Esber

Ha indossato un candido vestito di Christopher Esber, un modello fasciante in jersey con spalline sottili, la cui particolarità sta nella maxi scollatura scultorea rifinita con dettagli metallici che la mantengono "rigida". Il suo prezzo? Su alcuni e-commerce di moda di lusso viene venduto a 905 euro.

Abito Christopher Esber

Come seguire il trend del total white in estate

Dimenticate il nero e le tinte scure, complice il fatto che tende ad assorbire meno il calore, il bianco è il colore simbolo dell'estate. Da sempre i look monocromatici total white spopolano durante le vacanza e anche in questo 2024 si sono riconfermati un must. Che si scelga un mini dress, un completo con body e shorts o un outfit dall'animo mannish, non importa, le tinte candide riescono sempre a rendere la propria immagine fresca, sbarazzina e super glamour. Insomma, con l'arrivo del caldo e delle vacanze è giunto il momento di lasciare nell'armadio i capi dark: sebbene siano una "sicurezza" in fatto di eleganza, devono essere sostituiti dai loro opposti total white, così da rendere la propria estate ancora più fashion.