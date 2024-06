video suggerito

Estate total white per Elisabetta Gregoraci: tra scollature e trasparenze è fan del bianco Dalla maxi camicia al mini dress, passando per cappello e occhiali da sole: l’estate di Elisabetta Gregoraci si preannuncia all’insegna del bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci

Il bianco è tradizionalmente una nuance collegata all'estate. Si presta perfettamente per esaltare l'abbronzatura, ma è anche un ottimo alleato per combattere il caldo, inoltre sta bene su tutto e va bene di sera così come di giorno. T-shirt e canotte sono capi must have da avere sempre nel guardaroba, dei passepartout sempre validi da abbinare a jeans, shorts, minigonne, pantaloni in lino: tutte idee perfette per look casual. I maxi abiti e le gonne lunghe sono perfetti in spiaggia, invece un blazer bianco è un'ottima idea per spezzare outfit colorati o illuminare il total black. Proprio il bianco ottico è un delle tendenze della Primavera/Estate 2024: questa tonalità "accecante" non appesantisce gli outfit ed è stata molto presente anche sulle passerelle. Abbiamo visto questa nuance nelle collezioni di Valentino, Acne Studios, Schiaparelli, Cormio. È una fan del total white anche Elisabetta Gregoraci.

I look total white di Elisabetta Gregoraci

"Si vede che il bianco è il mio colore preferito per la stagione estiva?": così Elisabetta Gregoraci su Instagram, dove ha mostrato a fan e follower alcuni dei suoi ultimi look. A fare da filo conduttore il colore: il bianco, per l'appunto. La showgirl è una fan del total white, che ultimamente in effetti ricorre spesso nelle sue scelte di stile. Sa benissimo che è una nuance di tendenza e l'ha eletta a grande protagonista per i look, balneari e in città.

Elisabetta Gregoraci

Alcuni scatti arrivano da Cap-d'Ail, in Francia. In valigia ha messo un copricostume bianco a maniche lunghe, interamente trasparente, che ha abbinato a un cappellino firmato Balenciaga. Bianco anche l'abito chemisier sfoggiato in serata, a maniche lunghe e leggermente più lungo dietro, con colletto e fila di bottoncini frontale, portato con bralette di pizzo appena appena in vista.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci insieme a Flavio Briatore al Gran Premio di Monaco: il look costa 40mila euro

E ancora bianco è il look firmato Genny, un brand di cui indossa molto spesso le creazioni. L'abbinamento proposto dalla showgirl è composto da un top strapless con fondo arricciato (costa 570 euro) e un paio di pantaloni caratterizzati da originali inserti trasparenti che creano un particolare contrasto di texture (costano 625 euro). Per completare il tutto, immancabili gli iconici occhiali con la montatura bianca, da vera diva.

Elisabetta Gregoraci in Genny

Ed è firmato Genny anche il minidress longuette asimmetrico con scollatura a V, perfetto per un look sensuale e femminile. In questo caso la showgirl ha completato l'outfit con sandali e borsa coordinati, aggiungendo un tocco prezioso con la collana orchidee del brand (costa 490 euro). E l'orchidea ritorna anche sulle scarpe, impreziosite da questo dettaglio floreale sul tallone e da una piuma. Costano sul sito ufficiale del brand 840 euro.

Elisabetta Gregoraci in Genny