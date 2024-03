L’intimo da avere in primavera è total white come quello di Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis ha inaugurato la primavera con un video social in lingerie: qual è l’intimo da avere nella bella stagione? Quello total white. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e con lei anche le temperature sempre più miti che fanno venire voglia di dire immediatamente addio a maglioni, cappotti e accessori imbottiti. Sebbene si faccia di tutto per rimandare il più possibile il tanto temuto cambio di stagione, è giunto il momento di dare il via ai preparativi per rendere le giornate soleggiate super glamour. Elisabetta Canalis lo ha capito bene, visto che non appena rientrata a Los Angeles non solo ha rinnovato l'hair look con un nuovo taglio sbarazzino, è anche diventata protagonista di un esclusivo shooting in intimo. Qual è la lingerie da avere assolutamente nella bella stagione? Quello total white.

Elisabetta Canalis in bianco per la primavera

Solo qualche settimana fa Elisabetta Canalis era "andata in bianco" durante una vacanza a Palma De Mallorca, ora pare che abbia puntato sul total white anche in fatto di lingerie. Sarà perché è per convenzione il simbolo di un nuovo inizio o perché semplicemente evoca delle atmosfere calde e rilassate, ma la cosa certa è che il bianco sembra essere il colore must della primavera anche quando si parla di intimo. La showgirl è stata scelta ancora una volta come testimonial del brand Intimissimi e al motto di "Spring time, spring lace" ha posato sullo sfondo di un giardino soleggiato in una versione super sensuale sempre in total white.

Elisabetta Canalis in Intimissimi

Il video di Elisabetta Canalis in intimo

Il video di Elisabetta Canalis in intimo parte con lei alle prese con un dipinto con indosso un body in morbido tulle total white, un modello con schiena scoperta, spalline sottili che si incrociano e slip incorporati, impreziosito da un elegante ricamo a fantasia geometrica sul seno.

Elisabetta Canalis col body di tulle

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Intimissimi viene venduto a 39.90 euro. Si continua con un coordinato slip e reggiseno della collezione Asia Secret Garden, ovvero in romantico pizzo floreale bianco e lilla, e infine con un completino di pizzo total white con bralette a balconcino e tanga. In quanti prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco sensuale e trendy alla primavera?