Elisabetta Canalis torna in tv: anticipa l’estate con monospalla bianco e scarpe metalliche

A cura di Valeria Paglionico

È da anni che Elisabetta Canalis si è trasferita stabilmente a Los Angeles e, nonostante la storia con Brian Perri sia arrivata al capolinea, è lì che continua a vivere con la figlia Skyler Eva, trascorrendo le sue giornate tra allenamenti, passeggiate in bici sul lungomare ed esclusivi shooting fotografici. Sebbene si trovi benissimo in terra americana, rientra regolarmente in Italia sia per piacere che per impegni lavorativi. Che si tratti di una vacanza nella sua amata Sardegna o di una sfilata della Milano Fashion Week, non importa, l'unica cosa certa è che non può fare a meno di documentare le sue giornate "italiane" sui social. È proprio quanto ha fatto di recente: è diventata co-conduttrice televisiva al fianco del Mago Forest al GialappaShow, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile.

GialappaShow, il programma del trio comico che va in onda ogni lunedì sera su Tv8, ogni settimana vede accanto al Mago Forest una co-conduttrice differente, da Ilaria D'Amico ad Alessia Marcuzzi, fino ad arrivare a Melissa Satta e a Filippa Lagerback. Nella prossima puntata a ricoprire il ruolo sarà Elisabetta Canalis, che per l'esclusivo ritorno in tv dopo un lungo periodo di pausa ha curato il suo look nei minimi dettagli. Di recente si era mostrata sui social tra sensuali completini intimi e costumi glamour perfetti per l'estate, ora è tornata ad anticipare la bella stagione "andando in bianco". Quale migliore occasione delle prime giornate calde e soleggiate dell'anno per puntare sul total white?

Per ricoprire i panni della co-conduttrice Elisabetta Canalis ha indossato un minidress bianco, un modello monospalla dalla silhouette fasciante, con la gonna corta e asimmetrica e un drappeggio sul fianco. Per completare il tutto ha scelto delle classiche pumps col tacco a spillo ma declinate in una versione metallica total silver. Non sono mancati i gioielli scintillanti, per la precisione una parure con orecchini a cerchio, bracciale e anelli tutti tempestati di cristalli. Capelli sciolti e ondulati, manicure bianco latte e make-up dai toni estremamente naturali: l'ex velina è tornata in tv e ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.