Elisabetta Canalis torna in tv con "Tilt-Tieni il tempo": l'abito cut-out si abbina alle scarpe oro Elisabetta Canalis ha partecipato al game show di Italia Uno condotto da Enrico Papi, "Til-Tieni il tempo": per il ritorno in tv, la showgirl sceglie un look luminoso con pumps dorate.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è tornata in tv. A pochi mesi dalla partecipazione al GialappaShow, la conduttrice era tra gli ospiti di Enrico Papi nel nuovo programma di Italia Uno Tilt-Tieni il tempo, andato in onda domenica 21 luglio 2024. Canalis ha trascorso la prima parte dell'estate in Italia, facendo tappa nella sua Sardegna, tra look total white estivi e hairstyle super glamour. In occasione del nuovo game show di Mediaset ha sfoggiato un abito cut out elegantissimo abbinato a un paio di décolléte dorate.

Il look di Elisabetta Canalis per la prima puntata di Tilt-Tieni il Tempo

Elisabetta Canalis è raggiante per il suo ritorno in tv. Arrivata direttamente da Los Angeles per partecipare alla puntata, Canalis ha sfoggiato anche un nuovo hair look optando per un biondo caramello, al posto del castano con cui siamo abituati a vederla da diversi anni. Dopo il bob corto realizzato questa primavera, ora la showgirl mostra un taglio oltre le spalle reso più voluminoso grazie a diversi boccoli.

Elisabetta Canalis in Michael Kors

Per il games show estivo condotto da Enrico Papi, Elisabetta Canalis punta su un abito da sera perfetto sia per la stagione estiva che per quella invernale. Si tratta di un tubino midi a maniche lunghe con dettagli cut out sui fianchi firmato Michael Kors: la texture del vestito con scollo a V è tempestata di strass che illuminano ed esaltano il biondo caramello dei capelli della conduttrice. L'abito nero con dettagli luminosi è abbinato a un paio di pumps dorate. Per quanto riguarda il beauty look, Canalis sceglie la semplicità con un lip gloss piuttosto neutro e un ombretto scuro. Un ritorno televisivo super chic per uno dei volti più noti della televisione italiana.

Il beauty look di Elisabetta Canalis